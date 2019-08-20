蘋果Apple TV+原創內容投資高達60億美元 未來2個月內發表

在今年秋季推出 Apple TV+ 之前，英國《金融時報》的最新報導提供了有關蘋果公司 (AAPL-US) 對這個串流媒體投資的最新細節。報導指出，蘋果公司對原創電視節目和電影的支出已飆升至 60 多億美元。



報導引述熟悉此事人士的話說，蘋果公司不斷膨脹的原創內容預算是其跟上 Netflix (NFLX-US)、HBO 和迪士尼 (DIS-US) 的努力。2017 年報導指蘋果公司希望在原創內容上花費 10 億美元，但顯然目前已經超過這個數字。

今天 (19 日) 稍早，蘋果公司發布了由瑞絲薇絲朋 (Reese Witherspoon)、珍妮佛安妮斯頓 (Jennifer Aniston) 和史提夫卡爾 (Steve Carell) 主演的《The Morning Show》電視影集的第一部全長預告片。這個影集被認為是蘋果公司最大的投資之一，每集成本都超過《冰與火之歌：權力遊戲》：

該公司已經花費數億美元投資了由珍妮佛安妮斯頓、瑞絲薇絲朋和史提夫卡爾合作的群星雲集影集《The Morning Show》。據熟悉此事人士表示，每集的製作成本高於據傳最後一季每集成本高達 1500 萬美元的《權力遊戲》。

今年稍早時《華爾街日報》也曾報導，一部由 Jason Momoa 主演的一部電視劇集也被為是 Apple TV+ 的另一部昂貴的影集，該節目的預算為每集 1500 萬美元。

蘋果公司 60 億美元的預算低於 Netflix 今年 150 億美元的預期內容支出。另一方面，據說蘋果公司因其洽談合約的方式而贏得了許多內容創作者的支持。

從本質上講，Netflix 往往會數年後才付費給內容創作者。然而，報導指出，蘋果公司願意在「一旦達到某些設定目標」後就提前支付資金。產業主管表示，再加上最近的支出急升，已經「提高了電視節目製作價格的標準」。

至於發布時機，據報導蘋果公司希望趕在 11 月 12 日迪士尼推出 Disney+ 之前搶得先機。英國《金融時報》指出，預計 Apple TV+ 會在未來 2 個月內推出。