力挽衰退陰霾！德國擬打財政擴張牌 敦促英國達成脫歐協議

週五 (16 日) 根據德國媒體 Der Spiegel 報導，在德國經濟已出現負成長後，為避免經濟陷入衰退，政府當局正考慮放棄嚴格的「平衡預算」，準備舉債擴大開支。德債殖利率因此出現彈升。

根據報導，德國總理府的消息人士稱，德國總理梅克爾率領的聯合政府團隊正考慮放棄「平衡預算」方案，願意以「財政赤字」方式，舉債來擴大政府支出，避免經濟陷入衰退。

受此消息影響，10 年期德債殖利率彈升，由前日之 -0.717% 上升至 -0.688%。分析師認為，若消息成真，未來德國每年將可能有 50 億歐元以上的舉債空間。

十年期德債殖利率 (來源: INVESTING.COM)

自 2014 年以來，德國一直採行平衡預算方案，政府預算已連續五年維持盈餘，佔 GDP 比重在 1% 左右，2018 年財政盈餘更達到 GDP 的 1.7%，創下歷史新高。

德國政府預算佔 GDP 比 (來源: Trading economics)

然而受到外貿衝擊出口，德國今年第二季 GDP 季增率 -0.1%，已落入負成長，若連續兩季負成長，傳統上則定義為經濟衰退。

德國 GDP 季增率 (來源: Trading economics)

梅克爾及其他政府官員早先曾表示，必須擴大公共項目的投資，包括基礎建設等，以促進經濟成長。不過是否真的放棄過去十分嚴格的預算目標，在德國政黨間仍存在許多爭議。目前財政部拒絕對報導發表評論。

此外，16 日德國財政部長蕭茲 (Olaf Scholz) 與英國財政大臣賈維德 (Sajid Javid) 會面後表示，雙方就英國脫歐問題，已進行討論與合作。

蕭茲在推文中表示：「英國有序脫歐的最佳辦法，也是唯一的辦法，就是與歐盟達成協議，歐盟 27 國已團結一致，為所有情況做好準備」。希望避免英國無序脫歐，對歐盟經濟等造成影響與威脅。