天龍軟腳 地虎補位！國家隊拚520 站穩才行

台股昨日最後一盤雖再度遭到空方偷襲，但加權指數剛好收在 10488 點，雖然外資繼續賣超，但盤面出現「天龍軟腳、地虎補位」的現象，國家隊仍展現力拚台股確立雙腳的強烈企圖。台股仍有機會再闖 10520 點關卡，但重點在於站穩! 關鍵點位為 10488、10520 與 10555 點。

台股今日短線多空強弱分界在 10500 整數關卡，如多頭展現強勢續彈，必須站穩 10520 點，然後「摸石頭過河」，續往 10555、10588 等挺進，得站穩 10588 點才有機會往 10600 點之上與 10641 川普缺口挑戰。但如 10488 點未能守住，顯示國家隊手腳施展不開，需提防回測 10444 與 10410 點，如再失守 10410 點，這一波反彈也將熄火。

昨日最值得留意的盤面結構，則是天龍與地虎。外資調降大立光目標價，讓天龍 -- 股王大立光軟腳，不過電子族群最弱勢的「地虎」面板，外資卻連續買超群創 3 日，讓群創衝過月線，友達也是昨日見到外資回補。形成天龍軟腳、地虎補位。

另外則是聯發科率領的 IC 設計族群，成為盤面人氣指標，都顯示台股個股目前正在進行位階調整。但大盤如果要續航，天龍與地虎還是得繼續相互掩護，不可出現二者皆回軟的狀況，而盤面人氣族群也不宜熄火。

目前的盤勢暫時可以區間看待，上方為川普缺口壓力，下方支撐則是國家隊全力守護的年線。而在大盤盤面穩住，個股進行位階調整的同時，也是投資人檢視持股，進行汰弱留強的最好時機。(訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)