美股早盤 — 華為豁免令再延 90 天 道瓊早盤漲逾 300 點

週一 (19 日) 美國商務部鬆手將華為豁免令再延 90 天，美股道瓊開盤一度上漲逾 300 點後小幅收斂，非必需消費品和科技板塊領漲，此外，隨著美債殖利率反彈，高盛等銀行股亦隨之上揚。

週一 (19 日) 台北時間晚間 9 點 45 分許，美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 271.96 點，或 1.05%，暫報 26157.97 點。

那斯達克指數上漲 110.54 點，或 1.40%，暫報 8006.54 點。

標普 500 指數上漲 33.11 點，或 1.15%，暫報 2921.79 點。

費城半導體指數上漲 33.41 點，或 2.26%，暫報 1512.66 點。

截稿前，道瓊指數走勢圖。(圖片：investing)

儘管美國總統川普放話，美國基於國安理由，完全不想與華為做生意，週一 (19 日) 美國商務部長羅斯 (Wilbur Ross) 接受外媒訪問時表示，美國政府將續簽對華為 90 天的「臨時寬限」許可，緩衝期延至 11 月 19 日止。

美中貿易代表將在 10 天內再次談判，白宮經濟顧問庫德洛表示，華為豁免令延期是向中方表示誠意。

白宮經濟顧問庫德洛表示，華為豁免令延期是向中方表示誠意 (圖片：AFP)

羅斯稱，允許華為向美國企業購買產品，以便為現有客戶提供服務，並新增 46 家華為子公司入列貿易黑名單。

焦點個股

受到華為豁免令延期，華為相關供應鏈週一開盤氣勢如虹，美光 (MU-US)、英特爾 (INTC-US) 與高通 (QCOM-US) 開盤漲逾 2%，台積電 ADR (TSM-US) 漲逾 1%。

Nvidia (NVDA -US) 與微軟 (MSFT-US) 聯手合作，宣布為全球最暢銷的遊戲「當個創世神 (Minecraft)」加入 RTX 技術的即時光線追蹤技術，升級視覺體驗，受此消息激勵，Nvidia (NVDA -US) 週一早盤漲逾 4%。

社交媒體微博公司 (WB-US) 盤前公布第二季財報，每月活躍用戶達 4.86 億，每日活躍用戶也比上季增長 800 萬至 2.11 億，雙雙創下四季來最好的成績，激勵其股價開盤漲逾 7%，暫報每股 39.92 美元。

美國總統川普週日表示正考慮是否對蘋果課徵關稅，因為蘋果 CEO 庫克稱，關稅可能助長三星，抑制蘋果競爭力。蘋果 (AAPL-US) 週一股價早盤上揚逾 2%。

華爾街分析

上週 10 年期減 2 年期美債殖利率利差「倒掛」創 2007 年來首見，與此同時，美國總統川普週日駁回美國經濟衰退可能性的擔憂，將貿易協議和香港議題掛勾。川普稱，美中持續對話，中國想達成貿易協議，得先人道處理香港議題。

上週五 (16 日) 發布的密西根大學 8 月消費者信心指數初值從 7 月的 98.4 跌至 92.1，跌至 7 個月新低。

川普表示：「美國做得非常好，美國消費者很富有，我給了他們巨額減稅，而且他們口袋已裝滿了錢。」

Yardeni Research 總裁兼首席投資策略師 Ed Yardeni 認為現在要求經濟衰退可能為時過早。過去殖利率曲線倒掛十次中有 7 次命中，因此倒掛具有誤導性的可能。

聯準會主席鮑爾將於週五 (23 日) 於全球央行年會傑克森霍爾發表演講，市場關注鮑爾將釋出美國及全球經濟形勢哪些前瞻指引，以及是否調整先前鷹派降息措辭。

瑞銀澳洲資產管理公司固定收益主管 Anne Anderson 表示，本週是一個機會，聯準會主席可以澄清訊息，表明他們的立場一致，對經濟的走向有一個明確的看法。