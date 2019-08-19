台股連3周遭外資賣出 法人看好中小型股優於大型股

上周美股因中美貿易戰擴大，出現重挫連帶影響全球股市，美元兌人民幣更是來到 7，此外，美國 2 年期與 10 年期公債殖利率出現倒掛，市場避險情緒濃厚，根據彭博統計外資資金流向，印度股市結束 6 周流出轉為流入，上周吸金 2.1 億美元，成為新興亞股中唯一吸金的股市。韓股與台股連續 3 周遭到外資賣出，上周分別淨流出 4.28 億美元與 11.24 億美元。展望台股後市，中國信託投信表示，預期中小型股的表現應會比大型股亮眼。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，儘管 8 月以來，外資持續超賣台股，不過就基本面來看，隨著第三季旺季來臨，加上美國宣布，將延後實施原訂於 9 月開始，對中國輸美、價值 3000 億美元的商品課稅，盼降低美國假期購物季銷售衝擊。在出口壓力減緩下，可望有利出口業者表現。

針對近期美國 2 年期與 10 年期公債出現殖利率倒掛，周俊宏表示，根據歷史經驗，殖利率出現倒掛到景氣真正出現衰退，最短還有一年半的時間，投資人無須過度擔憂。至於貿易戰部分，他認為，中國目前進行中的去美國化，對於台灣科技產業相對有利；而近期持續的日韓貿易戰，台灣在上游半導體的部分，亦可望受惠。

展望第三季，周俊宏表示，隨著旺季來臨，科技類股持續展望良好，包含 5G、IOT 等相關趨勢性議題具長線投資價值。同時，隨著手機有新機發表在即，相關供應鏈也有布局機會可多留意。在選股上，可從半年報公布狀況與第三季展望做為挑選要點，整體而言，他預期，中小型股的表現應會比大型股亮眼。

另外，近期市場關注境外資金匯回台灣一事，周俊宏表示，根據境外資金匯回投資產業辦法，境外資金匯回存至專戶後，至少 7 成需採實質投資，對於金融市場有直接或間接的刺激，然而，匯回資金的標的選擇，仍視風險承受度而定，因此持中性看法。