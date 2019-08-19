〈永光法說〉數位印花墨水獲利動能續強 原料藥整改費用已告段落

永光 (1711-TW) 今 (19) 日召開法說會，因應市場需求，營收占比第一大的色料事業，上半年已擴充 3 成數位印花墨水產能，看好數位印花墨水營運動能，將持續強勁；特化事業將持續發展利基型產品、碳粉事業則增加高性價比產品佈局。原料藥事業方面，獲 FDA 的 GMP 改善結案通知，原料藥二廠整改費用已告段落。

色料事業為永光營收占比第一大事業，今年上半年營收年增 4%，惟受到上游原料上漲影響，自行吸收上漲的成本，使獲利年減 20%。永光化學總經理陳偉望表示，數位印花墨水仍是色料事業營運重點，隨著市場需求提升，上半年已擴充 30% 產能，足以因應今年下半年、甚至明年市場需求。

永光財務處處長翁國斌表示，上半年數位印花產品仍持續成長，但相較於過去營收年增幅達雙位數，今年上半年僅個位數成長，營收占比則突破 20%，產品毛利率也優於其他產品線。

不過，就色料事業整體而言，陳偉望指出，目前看來市場需求仍疲弱，價格回跌，而主要原料價格回歸波動前的正常水準，下半年市場普遍認為，需求還會再更疲弱，但在原料供應商憂心難以銷貨之下，議價上有較大空間。

特化事業為第二大事業，今年上半年營收年減 4％，但在產品組合調整發揮效益下，獲利年增 1.18 倍。陳偉望指出，紫外線吸收劑與光安定劑兩大產品，除大宗品項外，一直以來均積極佈局高附加價值產品，因此雖然營收減少，但獲利卻逆勢增溫，未來將持續發展利基型產品，著眼相關應用市場。

至於第三大事業則為碳粉事業，今年上半年營收年減 8%，虧損縮減 6 成。陳偉望表示，目前碳粉事業仍持續虧損，惟虧損幅度已大幅縮減，將持續增加高性價比產品佈局，推進獲利動能。

原料藥事業方面，陳偉望指出，由於先前原料藥二廠遭 FDA 查廠後，進入整改狀態，今年包括 GMP 驗廠顧問等整改費用，均告一段落，雖然今年上半年營收持續衰退，虧損也擴大，但政府也將醫藥產業列為國家重點政策，認為相關事業仍值得發展投入。

陳偉望強調，永光在原料藥產品的選擇上，始終著眼高端、差異化產品，從宏觀角度來看，此方向是正確的。雖然已獲 FDA 的 GMP 改善結案通知後，但經過 5 年的整改時間，已流失許多既有客戶，但這是必然付出的代價，將持續努力向前推進。

