違反進口委內瑞拉石油限令 美宣布制裁古巴國有企業

針對委內瑞拉的內亂，美國政府在先前便已宣布支持反對派領袖瓜伊多 (JuanGuaidó) 推翻目前執政總統馬杜洛 (NicolásMaduro)，同時限制該國的石油出口並實行相關的制裁。在本週三 (3 日)，美國財政部宣布，將制裁古巴一家國有進出口公司，譴責該公司從委內瑞拉進口石油。

新聞稿中指出，古巴國營石油進出口公司 Cubametales 持續從委內瑞拉進口石油和其他產品，支持馬杜洛政權，而馬杜洛政府則藉由出口石油至古巴以換取國防安全和情報等支援。

美國財政部長努勤 (Steven Mnuchin) 表示，馬杜羅政權透過向古巴出口石油來換取軍事和情報人員等 資源，而「財政部對 Cubametales 的制裁將阻止馬杜羅試圖利用委內瑞拉的石油作為獲得政權及外國之職的工具」。

數據顯示，委內瑞拉 5 月份石油產量平均為 72 萬桶 / 日，低於 2018 年 1 月的 160 萬桶 / 日。此外，也有報告預期委內瑞拉第三季石油產量平均為 79 萬桶 / 日，第四季則將下滑至 70 萬桶 / 日。

自 2017 年開始，美國便對馬杜羅政權開始實行經濟制裁，目前的委內瑞拉面臨經濟崩盤以及民生物資缺乏等困境。美國對委內瑞拉的制裁將在 7 月 27 日收緊，也是美國公司撤離該國石油相關產業的最後期限。根據相關規定，若有公司違反限令，則該公司在美國境內的資產將被政府凍結，同時美國的公民也不得與該公司進行任何交易。

分析公司 Platts Analytics 的首席地緣政治顧問 Paul Sheldon 表示：「美國對委內瑞拉石油公司出口的制裁很可能會增加石油生產的下行風險。」