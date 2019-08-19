英航執飛全球最賺錢黃金航線 年賺12億美元

只要客機前端仍然提供尊貴艙等和龍蝦大餐，依據最新排名顯示，支付高價的旅客仍然是航空公司獲利最大主力。

在各航線中，獲利最高的路線大多得利於商務客的貢獻，航空公司一直在爭取以 4 位數甚至 5 位數美元價格提供高價座位。

根據航空統計公司 OAG 提供的最新統計數據，英國航空公司紐約 JFK 國際機場和倫敦 Heathrow 機場之間的直飛航班，在 2019 年 3 月結束的 12 個月內帶進近 12 億美元的營收，遠遠超過全球任何其他航線。

其他高營收航線包括墨爾本和雪梨之間不到 90 分鐘的澳洲航空航線，這家澳大利亞最大航空公司在此期間賺進 8.61 億美元，以及舊金山和 Newark 間的美國聯合航空航線，賺進 6.89 億美元。接下來是美國航空公司 (AAL-US) 的洛杉磯到 JFK 航線，帶進近 6.62 億美元營收。

美國航空公司也有一條黃金航線（圖：AFP）

在獲利微薄、幾乎只有個位數成長的航空產業中，航空公司競將資源投入到高收入的航線中，增加新的座位，因為它們知道這會提升企業財報並吸引其他高消費者。

OAG 執行副總裁 John Grant 說，「那些擁有黃金航線的航空公司會不惜一切代價全力維護，」「它們會為這些乘客而戰，而不會取消高價艙等。」

航空公司也試圖讓乘客支付更高的艙等費用，而不是提供免費升級服務，而且在這方面它們的表現越來越好。

達美航空 (DAL-US) 上月表示，其頭等艙平均售出超過 60%，比 2011 年的約 13% 大幅增加，這對於任何期望免費升等的人來說都是壞消息。去年年底，該航空公司的經濟艙營收佔比不到一半，而 6 年前約為三分之二。

捷藍航空公司 (JetBlue Airways) (JBLU-US) 計劃於 2021 年開始提供從紐約和波士頓飛往倫敦的服務，透過其 Mint 艙等提供更便宜的可平躺豪華艙等，在獲利豐厚的航線上與佔據市場半壁江山的對手正面競爭。

美國航空業者也從國際競爭對手獲得新的啟示，即在標準長途經濟艙和商務艙之間增加一個新的艙級，即豪華經濟艙，提供乘客提早登機、更寬敞的座位、更大的娛樂螢幕和更高階的食物，以及其他福利。

（圖：OAG）

本月稍早，美國航空公司表示已完成在其廣體機隊中加設豪華經濟艙座位。價格各不相同，但豪華經濟艙座位的價格幾乎是普通經濟艙票價的 3 倍。例如，9 月初往返紐約和倫敦之間的經濟艙票價為 704 美元，而豪華經濟艙機票為 1908 美元。