三星最貴Galaxy Note10+首預購日 已被搶空

三星下半年旗艦機 Galaxy Note 系列今 (15) 天開始預購，儘管最貴的 Note10 + 售價達 3.99 萬元，但電信商紛紛祭出優惠方案，刺激銷量，中華電 (2412-TW) 指出，由於獨家銷售 Note10+ 256G/512G 星環藍，預購第 1 天已搶購一空，整體 Note10 + 預購量逾 7 成；台灣之星則表示，近 9 成用戶選擇 Note10+，預期預購業績能較前一代 Note9 成長逾 62%。

三星副總陳啓蒙日前表示，Note10 + 最高售價為 3.99 萬元，也是三星有史以來單價最高的手機，但若搭配電信商祭出的優惠方案、資費方案，消費者感受上未必認為是最貴手機，且預期銷量將比前一代 N9 系列成長 20%。

Note 系列預購首日，中華電副總胡學海表示，中華電信是業界唯一銷售 Note10 全系列旗艦新機，且提供 5CA(5 頻載波聚合)，其中，Note10+ 256G/512G 星環藍特別色，已被搶購一空，星環銀預購量也佔整體 6 成。

遠傳初步統計預購量，顏色方面，星環銀反應最為熱烈，約佔 6 成，另外，6.8 吋的 Note10+ 256G 約佔 7 成，6.3 吋的 Note10 則佔 3 成。遠傳表示，全新升級的 S Pen 功能，無論是手寫辨識、遠端遙控功能皆大進化，也是用戶接受度高的主因之一。

台灣之星則表示，有近 9 成預購用戶選擇 Note10+，顏色方面則以星環銀深受喜愛，且挾挺環保即可多賺 7000 元之勢，來客量比平日多出 3 倍，預期 Note10 系列機種預購業績能較前一代 Note9 成長逾 6 成。