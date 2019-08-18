鴻海8/23將發554.52億元現金股利 挹注台股新活水

鴻海 (2317-TW) 本周五 (23 日) 將發放現金股利，總計將發出 554.52 億元，可望為台股挹注新活水，若以鴻海創辦人郭台銘 7 月持股數 133.79 萬張估算，郭台銘估可領到近 53.52 億元的股利。

鴻海今年每股將配 4 元現金股利，與去年每股配 2 元、加上減資退 2 元，一共發出 693.14 億元的現金相比，由於減資 2 成股本縮小，今年雖然一樣每股發放 4 元現金，但整體發放金額 554.52 億元，較去年少了近 140 億元。

根據公開資料觀測站資料顯示，郭台銘 7 月未再增持鴻海，終止去年 11 月以來連續 8 個月加碼，持股停留在 133.79 萬張，若依此估算，郭台銘今年可領到約 53.5 億元的現金股利，約可買進至少 2 戶知名豪宅陶朱隱園。

而現任鴻海董事長劉揚偉，根據今年鴻海股東年報揭露、選任董事時持有約 656 張的持股計算，劉揚偉今年約僅能領到 262.48 萬元的現金股利。

不過，鴻海在上月 25 日除息後，雖然一度填息 5 成，但在大盤震盪下，股價走弱，也離除息參考價 77.3 元越來越遠，上週收在 72 元，若以除息後高點 79.3 元計算，波段跌幅逾 9%。