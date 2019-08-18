壽險三雄法說8月底前接力登場 聚焦重點搶先看

金控業超級法說會陸續登場，本周起到 8 月底前，壽險三雄國泰金 (2882-TW)、富邦金 (2881-TW)、新光金 (2888-TW) 將輪番上陣，市場預期，將聚焦貿易戰之下的股債投資策略、股息收入、增資議題等議題。

金控股第 2 季法說會在 8 月陸續登場，根據目前公布資訊，國泰金將於 8/22 召開法說、富邦金 8/23、新光金 8/29。

法人預期，這次壽險三雄的法說會將聚焦四大議題。第一，美中貿易戰不確定性仍高，雖然美國已於 7 月降息，但為「預防性降息」，且釋出非啟動長期貨幣政策寬鬆的訊號，據了解，三家公司都趁著資本市場震盪劇烈，汰弱留強處分股票部位，接下來的股債投資布局策略，將是關注重點。

第二，第三、四季向來都是壽險業現金股利入帳高峰期，國壽 7 月已有超過百億元股息入袋，富邦人壽 7 月股息收入也近百億元，今年全年現金股利收入預計 200 億元，國內投資股息約 170 億、海外投資股息約 30 億元。而新光金現金股利預期 7-8 月會進帳 140 多億元，比去年同期增加近 2 成。

第三，增資議題部分，國泰世華銀行和台北富邦銀行，都在金管會所提 5 家「大到不能倒」的系統性重要銀行之列，因此面臨額外增資的要求，其中，國泰金已經宣布啟動史上第二次現金增資，擬增資 200 億元；富邦金是否增資將備受矚目。而新光金也擬透過公開募集方式，辦理現金增資發行普通股 3.4 億股及特別股 0.75 億股，合計預估現增逾 60 億元，將全數轉投資新光人壽，新光金的「儲糧」規劃與進度勢必也會成為焦點。