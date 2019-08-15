郭台銘7月未再增持鴻海 中斷連8月加碼 鴻海市值再度失守兆元

鴻海 (2317-TW) 創辦人郭台銘 7 月未再加碼增持股票，終止去年 11 月以來連續 8 個月加碼，而鴻海今 (15) 日在台股重挫百點下，市值也再度失守兆元大關。

根據公開資訊觀測站資料顯示，郭台銘 7 月持股為 133.79 萬張，相較 6 月並未再增加持股，也中斷連續加碼的紀錄。

郭台銘從去年 11 月至今年 6 月，連續 8 個月加碼 4.05 萬張鴻海股票，目前持股比重 9.65%。

而鴻海今天在美股暴跌 800 點、台股也重挫百點下，股價走低，終場下挫 1 元或 1.38%，收在 71.6 元，單日市值也減少 138.63 億元，降至 9925.9 億元，再次失守兆元大關。

鴻海甫於日前公告第 2 季財報，雖然單季營收 1.16 兆元創下歷史同期新高，但獲利指標「三率三降」，其中毛利率 5.31%、營益率 1.34%，均創下 2008 年以來 11 年新低，稅後純益 170.54 億元也為 6 年新低，季減 14%、年減 2.5%，每股純益 1.23 元。

鴻海上半年營收 2.21 兆元，年增 5%、稅後純益 368.79 億元，年減 11.3%、每股純益 2.66 元。