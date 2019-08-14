定穎優化生產分工擬標售桃園廠 10/18開標估貢獻每股純益1.43元

上市 PCB 廠定穎電子 (6251-TW) 第 2 季轉虧為盈，稅後純益 1245 萬元，單季每股純益為 0.05 元，定穎為優化生產分工將標售桃園廠資產，委由商仲第一太平戴維斯 10 月 18 日開標，獲利貢獻約 4 億元，定穎將在第 4 季入帳，估可挹注每股純益 1.43 元。

定穎配合集團產線整併，移轉桃園廠產能由海外工廠承接，標售出售桃園廠土地及廠房，據指出，出售底價 8.2 億元，將在 10 月 18 日開標，初估定穎此交易案將 4 億元獲利貢獻，挹注每股純益 1.43 元起跳。

定穎在資產交易案若完成，將是繼弘捷電路、育富電子 (6194-TW) 等 PCB 廠後，另一家 PCB 廠處分資產案，也是首家採用公開招標方式標售資產，業界指出，定穎此次的資產標售案，包括欣興 (3037-TW)、高技 (5439-TW) 都表示高度興趣。

定穎生產光電板、NB 板起家，目前擁有包括台灣桃園廠、中國昆山及湖北黃石廠區，傳將出售台灣桃園廠區，地點就位於欣興 (3037-TW) 對面，定穎桃園廠目前有 600 名員工，其中 200 名外籍勞工，目前產能每月 20 萬平方呎，主要生產消費性電子、穿戴裝置、遊戲機及平板電腦的應用 PCB。

定穎昆山廠 2003 年成立，每月產能為 230 萬平方呎，主要生產汽車板應用；黃石廠以生產光電板為主，此廠區規劃產能每月 640 萬平方呎，在 2017 年 9 月投產，目前已開出每月 100 萬平方呎的產能，主要為生產光電板，產能開出後，去 (2018) 年下半年轉盈，黃石廠由於採用高度自動化生產，目前毛利率達 20% 以上。

定穎主管表示，未來在台灣仍將設置營運總部，掌控研發及接單；而本業方面，下半年營收向上攀升，本業今年確定可以轉盈。

定穎第 2 季營收 32.33 億元，年增 2.9%。毛利率 10.5%，年增 3.8 個百分點。營益率 2%，扭轉去年同期負 2.7% 成績，單季稅後純益轉虧為盈，達 1245 萬，每股純益 0.05 元。

定穎 7 月在產能順利移轉、昆山廠產能利用率提高下，單月營收 12.42 億元創新高，月增 15.25%，年增率 2.5%，隨著 HDI、軟硬結合板、汽車板等訂單增加挹注，第 3 季營收可望創新高。