〈觀察〉主計處上調經濟成長率 惟台灣明年仍有壓

主計處宣布上調第 2 季 GDP 成長率 2.4%，同時看好今、明年經濟成長率，認為 GDP 保 2 沒問題，但在國際政經局勢多變，主要經濟體甚至有經濟衰退隱憂等大環境下，我明年經濟成長率，恐怕不如主計總處預期樂觀。

從主計總處的說法來看，美中貿易戰效應催化下，吸引台商陸續回流，帶動今年第 2 季的經濟成長率達 2.4%，全年經濟成長率可望達 2.46%、明年甚至可達 2.58%，台灣經濟成長動能似有持續復甦跡象。

綜合市場對台灣經濟表現的說法，大抵不脫美中關稅戰，企業為降低高關稅衝擊，選擇轉移生產地避禍，以美國為例，為避免高關稅銷弱價格競爭力，美企增加台灣進口，根據財政部統計，我對美出口總額 7 月首度突破 40 億美元，這也讓台灣得以抵銷貿易戰衝擊對經濟成長率的傷害。

不可否認的，美中貿易戰確實讓台灣意外獲得轉單效益、台商回流投資等好處，但放眼環視主要經濟體現況，中國因深陷貿易戰暴風圈，今年經濟成長率下修幾成定局，鄰近的香港與新加坡也有經濟衰退的隱憂。

而現階段，經濟表現相對穩健的美國也出現公債長短天期殖利率倒掛，反映市場對經濟前景缺乏信心，台灣主要經濟仰賴出口，出口占 GDP 比重高達 6 成的市場，在大環境欠佳情況下，台灣很難不受影響，恐難單靠台商鮭魚返鄉投資「獨善其身」。

事實上，台灣未來景氣，看銀行態度就可見到端倪，據金管會最新統計，截至 6 月底，本國銀行備抵呆帳覆蓋率平均約 595.87%，部分銀行覆蓋率甚至達到 1000% 以上，除了銀行宣稱的資產品質穩健，其實也透露銀行對未來景氣可能反轉的隱擔憂，因此趕在獲利不錯時晴天儲糧。

在美中貿易戰持續延燒、全球主要經濟體陷入衰退隱憂的情況下，萬一經濟真的陷入衰退，勢必削弱企業投資與民間消費力道，政府應該思考的是，面對全球政經環境多變，該如何降低對我經濟成長動能的傷害，而非沉溺於經濟成長率數字營造的利多氛圍。