〈獨家〉PCB廠定穎傳將出售桃園廠 有助財務表現

台資金積極回流擴張的需求中，上市 PCB 廠定穎 (6251-TW) 傳將出售在台灣的桃園廠區，而在今年前完成交割，傳出的接手方為目前積極擴張 ABF 載板業，定穎發言體系對此傳言，低調表示毫無所悉，定穎處分該廠後，有助現金流與財務結構改善，取得的銀彈也將可提供黃石廠擴充產能銀彈。

定穎此在台資產交易案若完成，將成繼弘捷電路、育富電子 (6194-TW) 等 PCB 場，另一家 PCB 廠處分台灣廠區資產後案。

市場傳，定穎擬出售台灣桃園廠區，預計今年前交割，PCB 業界人士表示，定穎目前積極進行生產線上員工安排，由目前定穎經營來看，雖然每股淨值達 14.1 元，但負債比高達 71.49%，處分桃園廠之後，有助現金流、財務結構的改善，以及旗下黃石廠持續擴張取得銀彈。

定穎生產光電板、NB 板起家，目前擁有包括台灣桃園廠、中國昆山及湖北黃石廠區，傳將出售的台灣桃園廠區，地點位於同在龜山工業的欣興 (3037-TW) 對面，桃園廠目前有員工 600 名，其中包括 200 名外籍勞工，目前產能每月 20 萬平方呎，主要生產消費性電子、穿戴裝置、遊戲機及平板電腦的應用 PCB。

定穎昆山廠在 2003 年成立，每月產能為 230 萬平方呎，主要生產汽車板應用；黃石廠則以生產光電板，此新廠區規劃產能每月 640 萬平方呎，在 2017 年 9 月投產，目前已開出每月 100 萬平方呎的產能，主要為生產光電板產品，產能開出之後並在去 (2018) 年下半年營運轉盈。

定穎股本為 28.1 億元，去年營收 130.58 億元，毛利率 8.85%，稅後虧損 2.41 億元，每股虧損 0.86 元。