〈夏普新機發表〉旗艦機AQUOS R3導入AI拓高階市場 8/21開賣2.3萬元有找

鉅亨網記者彭昱文 台北 2019年8月16號19點35分

鴻海 (2317-TW) 旗下夏普旗艦機 AQUOS R3 今 (16) 日正式在台上市，除了搭載高通 Snapdragon 855 處理器外，面板也採用採用夏普獨家 Pro IGZO，更首度導入 AI，應用於影像自動處理，強拓高階手機市場，預計將於 8 月 21 日開賣，2.3 萬元有找。

台灣夏普總經理張凱傑表示，AQUOS R3 在目前夏普手機產品中定位是高階機種，其中設計、開發皆由夏普日本團隊操刀，零組件也多採用日本製造，最後再交由鴻海組裝生產。

之所以選擇台灣為日本外，第 1 個海外發佈的市場，張凱傑表示，雖然台灣市場不大，但品牌多、價格競爭激烈，是重要的戰區，也因此，AQUOS R3 在台價格 2.29 萬元，相較於全球定價 10 萬元日幣，折價約 2 成。

夏普 AQUOS R3 採用夏普獨家 Pro IGZO 螢幕，擁有 120Ｈz 螢幕更新率，是一般市面上 60Hz 螢幕的 2 倍，內部則搭戴最新高通 Snapdragon 855 處理器，均能減少殘影，另外，AQUOS R3 獨家 AI Live Story 技術，透過 AI 人工智慧，可以自動優化相片及剪輯影片，預計將於 8 月 21 日在台正式開賣。

而夏普也在今日發表會中同步宣布，入門機款 AQUOS V 系列，將於今年第 4 季在台上市，加上現有高階 AQUOS R3 及中階的 AQUOS Zer，整體手機產品線將更加趨於完善。