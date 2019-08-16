【中信投信】阿根廷初選爆冷門 新興債ETF分散布局 免驚

阿根廷總統初選結果爆冷門，反對派候選人艾伯托 (Alberto Fernandez) 得票率大幅領先現任總統馬克里 (Mauricio Macri)，引發阿根廷金融市場重挫，阿根廷債指數利差大幅飆升近 800 點、殖利率來到 19％，匯市也挫跌 14.5%，拖累整體新興債市表現。中國信託投信債券 ETF 經理人張勝原表示，就指數成分來看，中信 EM 主權債 0-5(00849B) 分散布局於三大新興市場，並未持有阿根廷。綜觀拉美市場，除了阿根廷及委內瑞拉，其他國家通膨率目前均控制得宜，水準約在 3% 至 6% 間，有助於民眾購買力，也提供央行實施寬鬆貨幣政策空間。

張勝原表示，阿根廷大選將於 10 月正式舉行，若最終由反對派取得勝利，艾伯托的選舉搭擋費南德茲 (Cristina Fernandez de Kirchner) 的支出承諾恐使阿根廷財政陷入困境，也可能使國際貨幣基金 (IMF) 的援助計劃出現變數。信評機構惠譽 (Fitch) 也暗示，債務可能會因選舉結果出現惡化的可能。阿根廷真正的大選將於 10 月舉行，然阿根廷匯率出現重貶，恐將加重目前已相當嚴重的通膨，加上經濟仍陷衰退及政治風險擴大，阿根廷債價格恐再大幅震盪。好消息是，阿根廷債務壓力及政治不確定性應不會向外擴散，且昨日阿根廷央行已出手干預匯率，後市上，可觀察反對派是否有提出更為明確的政策。

張勝原表示，整體而言，根據 JPM 統計，2019 年新興市場公司債違約率 2.6%，略高於 2017 至 2018 年水準，但由於近年來新興市場公司積極降槓桿，因此仍低於 2012 至 2016 年的平均水準。展望後市，下半年新興市場主權債波動可能加大，然而，在新興市場多數國家央行相繼降息之下，仍有利新興市場債後市表現。此外，短年期債券受到市場波動的影響相對較小，在美國債券殖利率來到 2016 年 7 月以來新低的情況下，持有新興市場短天期債券 ETF，或可為投資人提供相對誘人的收益，同時降低資產波動。

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(3) 基金以新臺幣計價，而基金所投資的有價證券或期貨標的可能為新臺幣以外之計價貨幣，由於各子基金暫不從事匯率避險，因此各子基金承受相關匯率波動風險可能使基金報酬與投資目標產生偏離。各子基金可能面臨之風險包含但不限於債券流動性風險、匯率風險、投資地區政治或經濟變動之風險、交易對手信用風險等，而基金所投資之債券可能隱含發行人無法償付本息之違約風險，各子基金所投資標的發生上開風險時，基金之淨資產價值可能因此產生波動。基金自成立日起，即運用基金資產進行投資組合佈局，基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現。投資人於基金成立日 (不含當日) 前參與申購所買入的基金每受益權單位之發行價格，不等於基金掛牌上櫃之價格，參與申購投資人需自行承擔基金成立日起自上櫃掛牌日止期間之基金淨資產價格波動所產生之折 / 溢價的風險。本基金上櫃日前 (不含當日)，經理公司不接受基金受益權單位數之買回。基金受益憑證上櫃後之買賣成交價格無升降幅度限制，並應依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(以下簡稱證券櫃檯買賣中心) 所有關規定辦理。各子基金於上櫃日後將依證券櫃檯買賣中心所規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。基金淨值以新臺幣計價而基金主要投資標的為外幣計價之債券或期貨，因此匯率波動會影響基金淨值之計算，而計算盤中估計淨值所使用的盤中即時匯率，因評價時點及資訊來源不同，與實際基金淨值計算之匯率或有差異，因此計算盤中估計淨值與實際基金淨值計算之基金投組或有差異，投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險，經理公司於臺灣證券交易時間內提供的盤中估計淨值僅供投資人參考，實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。各子基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，基金淨值可能因市場因素而上下波動，於獲配息時須一併注意基金淨值之變動。

