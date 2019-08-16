陸媒：香港不出現「六四」 高盛：香港Q3恐衰退

由於香港反送中事件意外的衝突不斷，再加上美國總統川普指出中國政府正調動軍隊到中港邊界，引發市場極度擔心是否會發生香港版的「六四事件」。

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鷹派的陸媒－環球時報對此事件表達看法指出，香港這次的抗議事件，不會成為六四天安門的翻版。並表示現在的中國政府已與 30 年前不同，不但處理事務方式成熟，駕馭複雜事態的能力也不可同日而語。

目前中國尚未決定以武力在香港平息這次抗爭事件，但中國手中顯然有這個選項。而中國武警部隊在深圳集結是向香港釋出清晰的警告，若香港無法以自身的力量恢復法治秩序，動亂變本加厲，中國會根據「基本法」直接採取因應措施。

此外，美國試圖將貿易戰與香港局勢掛鈎是影響不了中國決策，因為美國在貿易戰期間，對中國施加的各種經濟壓力，已經招勢盡出，沒有壓箱寶，才想將香港問題一起放在談判桌。

而在香港局勢混沌不明之際，高盛今 (16) 日發表報告指出「亞洲四小龍」（香港、新加坡、韓國及台灣）今年都面對困難的一年，把這 4 個國家或地區的經濟增長預測全數下調，當中以香港調整得最多，預計第三季 GDP 將呈現 - 0.5%，之前則預測成長 2.1%。

而香港第四季 GDP 增長預測由原本的 2.8%，降為零增長。今年 GDP 預測由 1.5% 降至 0.2%，2020 年 GDP 預測由 2.3% 降至 1.9%。

報告指出，6 月以來香港出現的示威活動已影響內需，示威者短暫封鎖道路及佔領機場，導致交通阻塞，伴隨著媒體廣泛報導的警民衝突，影響香港商業及旅遊業。

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香港 6 月份的零售銷售及到港旅客均有所減緩，7 月份的 PMI 數據更跌至 40.5，是 2009 年 3 月以來新低，高盛預計香港第三季的私人消費成長將會年減 0.3%，固定投資增速亦會因地產業進入寒冬而下滑。整體 GDP 至第四季及明年才會逐步回復成長。