香港酒店業陷入危機 抗議活動阻擋住陸客

【彭博】-- 香港的酒店業正在努力應對預訂暴跌的局面。此前，數千名抗議人士在本週導致香港機場航班被取消，抗議者與警方數月的衝突升級。

據代表旅遊界的香港立法會議員姚思榮表示，本月酒店客房銷售收入勢將大幅下降 50%。他表示，由於擔憂安全問題，通常佔訪港旅客 80% 的中國內地訪客降幅最大。

經過數月的動盪以及受到美中貿易爭端的影響後，香港經濟已經在萎縮，而酒店收入的滑坡將進一步衝擊經濟。姚思榮說，上半年平均為 90% 的酒店入住率將下降三分之一或更多，來自內地的訪客人數可能會降至極少。

「旅遊業受到的影響是巨大的， 」他在接受采訪時表示，並估計 8 月內地訪客中有一半可能取消或推遲他們的計畫 。姚思榮提到有關一名男子因被懷疑是內地警察而被抗議者圍毆的報導。該事件是周三中國社交媒體平台微博的熱門話題。

計畫前往香港的內地居民對經由機場出行的風險表示擔憂。

20 歲的武漢大學學生 Grace Huang 表示，她在重新考慮從加拿大回國時在香港停留一天的安排。 「我擔心自己會被打， 」她在電話中對彭博新聞社表示。

23 歲的北京居民 Jasmine Ji 表示，她將推遲前往香港完成香港永久居留權的申請。她此前從香港的大學畢業。

「如果他們發現我說普通話或者是中國內地居民，我覺得我的人身安全可能受到嚴重威脅， 」她說。 「在情況和抗議活動平靜前，我不會飛往香港機場。 」

自 6 月以來愈演愈烈的抗議活動本週進入了一個新階段，抗議人士導致亞洲最繁忙的機場之一停擺，迫使取消了數百個航班。最初走上街頭反對修訂逃犯條例的抗議人士現在提出了很多要求，包括香港特首林鄭月娥辭職。

姚思榮稱，香港酒店客房入住率由於對安全問題的擔憂而下降。

據香港港麗酒店網站的價格顯示，這家希爾頓全球控股旗下高檔酒店本週末標間價格為 1,530 港元，比兩個月後相同的預訂價格便宜超過 40%。香港港麗酒店沒有立即回應置評請求。

萬豪國際和香格里拉（亞洲）旗下酒店網站也顯示出類似的折扣。

「近期幾個國家發布的旅行建議和警告已經導致我們海外的休閒、團體和企業客戶取消了一些訂單， 」香格里拉一位發言人表示。 「當地顧客前往我們餐廳和網點的數量也出現下降。 」

旅遊業是持續抗議活動中受衝擊最嚴重的行業之一，抗議活動已經導致香港經濟較此前一個季度收縮了 0.3%。 6 月份零售銷售額連續第五個月下降，中小企業的人氣跌至歷史低點。

MSCI 香港股市指數連續 10 天下跌，為 1984 年以來最糟糕的表現。