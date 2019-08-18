中國「變相降息」 將利率市場化

中國人行昨 (17) 宣布新的銀行貸款參考利率，對於市場期待已久的利率改革又再向前邁出一步，而新的利率改革將降低中國整體借貸成本，也意味著這次改革有「降息」的效果。

中國人行表示將於 8 月 20 日公布新的貸款基準利率 (LPR)。中國人行要求商業銀行未來在進行企業與個人貸款時主要參考 LPR 來決定放款利率，至於已貸的放款則可以保持不變。

(資料來源: investing.com) 中國一年期利率走劫

中國人行指出從 8 月 20 日開始每月 20 日將依照新的報價機制公布貸款市場報價利率 (LPR)，作為各銀行放貸款定價的主要參考，同時作為浮動利率貸款合約的定價基準。

分析師表示，由於中國近期公布的一系列經濟數據顯示中國經濟正在放緩，而週五 (16 日) 中國國務院已透露出中國利率會有新的改革，突顯出中國政府企圖利用改革來因應經濟放緩的現況。

中國人行表示，透過改革和完善 LPR 所形成的機制，中國將能夠利用市場化的改革方法，降低實際貸款利率 。

業內人士指出，貸款利率並軌對銀行來說將會帶來不小的衝擊，涉及銀行如何管理風險、IT 系統如何調整等多個方面，因此體質好與壞的銀行未來營運分歧會更進一步擴大，對一些銀行來說短期內會衝擊存貸款利差。

貸款基礎利率 (LPR) 創設於 2013 年 10 月，主要是中國 10 家大中型銀行透過自主報價的方式，確立一個最優貸款利率供產業定價參考。

中國格林大華期貨表示，中國人行這次改善 LPR 機制是利率市場化的步驟，目的是用 LPR 來取代現在的貸款基準利率。與原有的 LPR 形成機制相比，LPR 報價方式轉為公開市場操作利率。

此外，由於 1 年期不能有效反應中長期的利率，因此推出 5 年期以上利率品項，同時中國人行還將報價銀行由原本 10 家增加到最新的 18 家，這樣報價的銀行範圍更廣，市場代表性會更高。