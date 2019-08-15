調控有成 中國7月份房價回軟

今 (15) 日中國統計局公布 7 月份 70 個大中城市商品住宅銷售價格變動情況，月度變化中有 60 個城市房價出現上揚，而 6 月份則有 63 個城市上漲。

(資料來源: CEIC) 房價與銷售持續背離，中國房市高點已至？

4 大一線城市

一線城市新建商品住宅銷售價格年增 4.3%，漲幅比 6 月下滑 0.1 個百分點；中古屋銷售價格年增 0.2%，漲幅與 6 月相同。

月變動方面，一線城市新建商品住宅銷售價格月增 0.3%，漲幅比 6 月份擴大 0.1 個百分點。其中，北京和廣州分別上漲 0.6% 和 0.3%，深圳持平，上海則下降 0.1%。

中古屋月增 0.3%，與 6 月相同。其中，上海、廣州和深圳分別上漲 0.4%、0.4% 和 0.7%，北京則下降 0.3%。

31 個二線城市

二線城市新建商品住宅和中古屋銷售價格年增率分別為 10.7% 和 6.7%，漲幅比 6 月分別下滑 0.7 和 0.9 個百分點。

月變動方面，二線城市新建商品住宅銷售價格月增 0.7%，漲幅比 6 月下滑 0.1 個百分點；中古屋銷售價格上漲 0.4%，漲幅比 6 月擴大 0.1 個百分點。

35 個三線城市

三線城市新建商品住宅和中古屋銷售價格年增分別上漲 10.2% 和 7.1%，漲幅比 6 月分別下滑 0.7 和 0.8 個百分點。

月變動方面，三線城市新建商品住宅和中古屋銷售價格月增率均為 0.7%，漲幅均與 6 月份相同。

中國國家統計局指出，7 月份，中國各地政府持續落實「房子是用來住的、不是用來炒的」定位，以穩地價、穩房價、穩預期為目標，而中國房地產市場整體保持平穩態勢。