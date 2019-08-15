iPhone 11更多消息釋出：相機與顯示器改善、FaceID更快

隨著官方的發布日越來越接近，iPhone 11 相關消息的釋出逐漸變得越來越頻繁。最新的一個可信度相當高，包括 Liquid Retina 顯示器的改善。

iPhone 11 系列預期將內建 Apple(APPL-US) 的新一代處理器，該晶片預計將被稱為 A13 Bionic，並且可能與頂級的 4GB RAM 搭配。關於儲存容量，消息表明 128GB 為基本配置，但也預備了 256GB 和 512GB 的單獨版本，相當於 iPhone XR 系列儲存空間加倍。

希望今年購買 1TB iPhone 的人似乎要失望了，但該消息確實表明這款型號將搭配 2020 年的 iPhone 陣容一同釋出。

另外，如果對今年的 6.1 英寸 iPhone 11R 感興趣，可惜的是目前尚未有關於儲存容量的消息。

儘管蘋果計劃明年放棄其 Liquid Retina（LCD）顯示器，但該公司今年似乎仍然致力於提供高質量的顯示器。儘管缺乏細節，外傳顯示器仍做出了許多改進，然而消費者不用指望解析度會有所提升。

關於 iPhone 11R 的最後一個注意事項，消息指出 Apple 已經在設計沒有靜音開關的原型。目前仍不能保證這個版本能夠達到可供生產的水準，但先前釋出的消息顯示新機確實包含經重新設計的滑蓋，因此至少在功能會進行一些變更。

更快的臉部辨識、改進的相機系統和豐富色彩

顯示器的部分，蘋果計劃對臉部 ID 進行「內部改造」。使它與第二代 Touch ID 技術一樣快。先前的報告還提到了系統能在較短距離和較寬角度運作的可能性。

手機背面，依然有方形相機模組的存在。在較高端型號中，將包含總共 3 個鏡頭，包括一個與超廣角鏡頭配對的傳感器。據消息指出，此將提供 120 度的視角，並支援 30fps 的 4K 影片錄製。該消息人士還表示，新相機將勝過競爭對手的類似產品。

對相機體驗的其他改進應該包括升級的麥克風，以及能用更好的立體聲錄製影片的功能，並使用來自所有三個鏡頭的數據以改進的肖像模式，以及相機應用程式搭配的「Siri 智能」，其應該能夠改進場景檢測以協助呈現更好的色彩。

iPhone 的其他特色，包括背面的新玻璃面板，具有磨砂效果。這顯然會與某些型號上的特殊「彩虹」效果搭配使用，這些效果會突顯 Apple 商標和背面的其他部分。但它不會像 Apple 的舊商標。相反的，它將更接近 Galaxy Note 10 系列中的微光，但更加細緻。

蘋果打算發布的顏色範圍沒有被提及，但之前的傳言提到了除了墨綠色之外的太空灰和銀色選項。雖然這顯然與目前的 iPhone XS 顏色略有不同，但仍可預期有金色版本。

無論選擇哪個選項，所有型號都會顯然預先安裝了被稱為 “款待” 的壁紙。並可能適用於燈光模式及黑暗模式。