人民幣回穩 呈現狹幅波動

今 (16) 日中國外匯管理局公布人民幣中間價，報 1 美元兌人民幣 7.0268 元，調貶 44 個基點，市場預期調貶 38 個基點。

美國總統川普表示，已安排好很快將與中國國家主席習近平進行通話，兩人將會討論貿易問題。不過市場並不買單，今日離岸人民幣市場走勢偏弱，截至上午 10:00 止，暫報 1 美元兌人民幣 7.0539 元，貶值 45 基點，貶幅 0.06%。



資料來源: 東方財富網, 離岸人民幣日線走勢

市場交易員指出川普有意緩和美中雙方貿易緊張局勢，但美國雖延後加徵部份中國產品關稅，但目前美中經貿關係仍緊張。後續美中關係如何發展會持續影響市場情緒。

不過目前來看美股正處回檔之際，反而市場看空人民幣情緒已有所緩和，同時人民幣中間價亦顯示出，主管機關有意維持匯率在有秩序的情況下波動，短期內人民幣大升大貶的機率不高。

分析師表示，受單邊主義和貿易保護主義，及美國對中國出口產品加徵關稅預期等影響，人民幣對美元匯率有所貶值。

但以人民幣對一籃子貨幣來看，人民幣則是繼續保持穩定和強勢，因此人民幣兌美元貶值只是反映美中兩國未來可能的經濟演變，使得資金流向有所變化，這完全取決於市場機制。

此外，即使近期人民幣對美元有所貶值，但從歷史上看，人民幣整體仍是保持升值。根據國際清算銀行公佈的數據，2005 年初至 2019 年 6 月，人民幣名義有效匯率升值 38%，實質有效匯率升值 47%，是 G20 中最強勢的貨幣。