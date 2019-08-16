〈每日外資外匯觀點〉殖利率倒掛發出信號 從謹慎轉為刺眼「警告」

美國總統川普周五發表談話，揚言要對歐盟加徵關稅；北韓今年第八次射飛彈，市場避險情緒再度升溫。美元指數受到強勁美國零售銷售數據支撐，周五進一步突破 98.2，歐元則因歐洲央行官員的鴿派言論而受到壓抑。

美元指數日 k 線圖。（來源：新浪財經）

周五亞洲盤交易時段，美國總統川普最新發表講話，稱「跨太平洋夥伴關係協定將是一場災難」；歐盟對待美國的方式更糟，會對破壞規則的國家加徵關稅。

美股歷經周三暴跌後，周四反彈力道稍弱，資金轉向美國公債避險，30 年期美債殖利率首跌破 2%，創下 1.917% 的歷史新低；10 年期美債收益率跌破 1.5%，觸及 2016 年 8 月以來最低點 1.478%；2 年期美債殖利率觸及 2017 年 10 月以來新低，來到 1.486%。

Sevens Report 的 Tom Essaye 表示，美債殖利率倒掛，在債券市場形成暫時的「堆積效應」，目前匯市和債市對美國經濟和風險資產發出的信號，已從「謹慎」轉為更刺眼的「警告」。

美國銀行技術策略師 Stephen Suttmeier 表示，30 年期美債殖利率創下歷史新低，是個警訊，而且殖利率倒掛，是經濟衰退風險增加的重要信號之一。

美國周四 7 月零售銷售月增率 0.7%，前值修正為 0.3%，並優於市場預期的 0.3%。

Amherst Pierpont Securities LLC 首席經濟學家 tephen Stanley 表示，連續幾個月零售數據都十分強勁，主要是受到勞動力市場驅動，推升收入成長，使得消費者有足夠的資金支出。

美國銀行分析師 Stefano Pascale 表示，過去三十年來，投資人從未像現在這樣擔心未來經濟情勢。在流動性清淡的情況下，亮起紅燈的經濟衰退信號，針鋒相對的貿易局勢和令人失望的數據，預期本月資金將轉向避險資產。