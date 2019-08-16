紐約匯市—美元站上98 消費強勁提振；歐元跳水 墨西哥意外降息一碼

週四 (15 日) 美元指數站上 98，盤中一度衝上 98.25，創半個月來新高，主要受到美國零售數據向好、美中貿易衝突放緩所致。惟市場對全球經濟放緩擔憂不減，美債殖利率創下 3 年低點，市場期待聯準會降息幅度擴大。

美國公布 7 月零售銷售月增率達 0.7%，為四個月來最佳表現，除去汽車與能源的核心銷售更增加 1%。且零售業龍頭 Walmart(WMT-US) 財報優異，減緩了市場擔心貿易戰對美國消費者的負面衝擊。消費支出強勁，也反映勞動市場仍強帶來的支撐。惟 7 月工業生產月增率減 0.2%，不如市場預期，主要因颶風影響石油開採，導致礦業產出低落，相對的公用事業大增 3.1% 表現強勁。

另外中國外交部發言人表示，中國與美國一直通過許多方式保持溝通，在相互平等尊重的基礎下，落實於日本大阪會面時的共識。此番談話減緩稍早中國揚言對美國進行反制措施的緊張局勢。

惟市場對經濟放緩的擔憂依舊濃厚，10 年期美債殖利率來到 1.502%，創下近三年低點，對於聯準會降息的預期也更加提高。最新 FedWatch 顯示，9 月降息兩碼的預期由 20% 提升 35%，年底前降息三碼與四碼的機率，合計提高至 67.7%。

USD INDEX 15 分鐘線 (來源: FXSTREET)

歐元相對美元再度下挫 0.24% 至 1.1111，創下兩週新低。歐洲央行 (ECB) 管理委員會委員雷恩(Olli Rehn) 表示，在 9 月的貨幣會議上，ECB 將需要推出新的刺激經濟措施，擴大對經濟的支持。此番言論對歐元造成壓力，盤中 EUR/USD 一度來到 1.1091，跌至近兩年的低點水準。

EUR/USD 15 分鐘線 (來源: FXSTREET)

墨西哥意外降息一碼，利率由 8.25% 降至 8%，時間點較市場預期提前，為五年來首次降息。央行表示，主要因經濟成長下行風險增加，通膨持續走低，全球不確定因素明顯所致，且強調如有必要，將會在持續調整利率。不過因利率仍高，墨西哥批索對美元大致保持穩定，USD/MXN 降至 19.6081。

Rabobank 分析師預期，今年墨西哥有機會再降息兩次，不過即便再度降息至 7.5%，利率仍相對其他國家高出許多，難以阻止市場對批索的套利交易。因此，預期未來 3 個月 USD/MXN 將在 19.2 至 19.8 區間波動。

USD/MXN 15 分鐘線 (來源: FXSTREET)

截至週五 (16 日) 台灣時間 6：30 價格：

美元指數來到 98.17。

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1109 美元。

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2085 美元。

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6775 美元。

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3309 加幣。

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 106.14 日圓。