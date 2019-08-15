英國7月零售銷售意外小升 線上促銷提升買氣料為主因

英國零售銷售在 7 月意外小幅上升，主要受惠於線上購物促銷活動，所帶來的強勁成長，也表明在脫歐危機升級下，消費者變得更為謹慎，重視購物優惠。

英國國家統計局 (Office for National Statistics, ONS) 週四表示，7 月零售額較前月增長 0.2%，優於分析師預期的下降 0.2%。

與去年同期相比，7 月銷售額成長 3.3%，較 6 月份 3.8% 的強勁增長有所放緩。

包括網路購物在內的非商店零售，上個月成長 6.9%，寫下 2016 年 5 月以來最佳，很大的原因來自促銷活動，特別是亞馬遜 Prime 折扣起到了重要作用。

另一方面，如果將統計期間擴充至 3 個月，ONS 數據顯示，5-7 月的零售額成長 0.5%，是今年以來最小，表明 5 月的銷量大跌，消費者等待接下來的扣折銷售。

ONS 統計學家 Rhian Murphy 表示，儘管截至 7 月單季的數據不佳，但 7 月百貨商店的銷售額首次出現增長，促銷活動更推升了 7 月線上銷售強勁成長。

另有跡象表明，隨著英國政治危機的拖累，消費者可能會變得更加謹慎。

來自零售商的消息最近好壞參半。時裝連鎖店 Next 未受零售業蕭條影響，預計全年銷售將成長；但嬰兒產品零售商 Mothercare 指責，一個不確定且不穩定的房屋市場，以及消費者信心的脆弱，多重打擊下今年利潤將無法成長。