根據《日本經濟新聞社》15 日報導，鴻海 (2317-TW) 轉投資的夏普 (6753-JP)，已在印尼強化了白色家電的生產能力。夏普在印尼雅加達的郊外工廠新設產線，將洗衣機的產能提升了 3 成。

(圖片：Investing.com)

這是因為夏普為穆斯林女性所特別設計的洗衣機，可用來清洗她們的頭巾「Hijab」而大受歡迎。夏普也為此提高了當地洗衣機的產能。

另外，電冰箱的產線也因為從原本的 2 班制改為 3 班制，產能上也提高了 2 成。

夏普所生產的洗衣機及電冰箱，位居印尼市場的銷量龍頭。也將透過產能的擴張，來鞏固其市場地位。

這回夏普斥資 5 億日圓所新設的產線，將印尼當地的洗衣機生產能力拉高 3 成，年產能達到了 150 萬台水準。

夏普白色家電銷量旺！印尼產能大幅擴張。(圖片：AFP)

在印尼的人口中，約有 9 成為穆斯林。而夏普的洗衣機為了穆斯林女性所使用的頭巾「Hijab」，特別設計了柔洗模式而廣受好評。此外，夏普也為了 Hijab 準備了特別的洗衣網。日本人貼心的設計，也深受當地女性的喜愛。

而夏普的電冰箱，在生產過程當中也避開了酒精及任何與豬肉成分有關物質的使用，符合「清真認證」(Halal)。銷量也因而持續上升。

也由於夏普為貼近印尼當地需求，在產品設計與製造下足功夫，預估 2019 年度在印尼市場的營業額，將增加 8% 至 700 億日圓。