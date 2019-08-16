台股盤前－美零售優於市場預期股價跌深反彈 台股有望站回年線

美國零售業銷售優於市場預期，帶動美股道瓊及標普 500 指數收高，不過，美債殖利率首度摜破 2%，國際情勢不確定性高，台股呈現弱勢格局，也將觀察後續年線能否快速站回。

美國 30 年期公債殖利率首度摜破 2%，成為史上首見 1 字頭債率，市場擔憂美國出現經濟衰退的危機持續升高，不過美國商務部公布 7 月零售額月增 0.7%，幅度優於市場預期，顯示美國內需動能穩定。

美股四大指數昨 (16) 日在連鎖零售商沃爾瑪 (Walmart) 財報優於市場預期，並調升全年財測，及 Fed 降息二碼呼聲快速走高下，道瓊指數上漲 99.97 點或 0.39%，收 25579.39 點；那斯達克指數下跌 7.32 點 0.09%，收 7766.62 點；標普 500 指數上漲 7 點或 0.25%，收 2847.60 點；費城半導體指數下跌 3.25 點或 0.23%，收 1439.29 點。

為吸引海外高達 10 兆元的資金回流，「配合境外資金匯回專法」正式上路，金管會也明定自境外匯回稅後資金的 25%，可投資的金融商品有 8 大項目，包括股票、債券、基金及保單等，其中，購買保單最多額度為資金的 3%，且僅限保障型及高齡化保單。

此外，專法上路首日，財政部賦稅署透露，目前已有一案設籍南投的個人匯回案件遞件申請，顯示海外台商對於專法上路，相當期待。

產業面方面，近期摺疊機牽起熱潮，繼三星發表 Galaxy Fold 及華為 Mate X 後，傳出其他手機場也開始跟進，市場認為，可望帶動台系供應鏈，包括面板廠友達、機殼廠可成、軸承廠新日興、觸控模組廠 TPK-KY 等。

市調機構看好，印度手機市場下半年出貨量看增，陸系 4 大手機品牌將搶攻印度市佔率，法人表示，聯詠整合觸控驅動 IC，下半年營運看旺，出貨量持續衝刺。

國泰金將辦理史上第 2 次現金增資案，暫定發行總數為上限 10 億股，現增發行價格每股暫定 27-41 元，暫定發行總金額為 200 億元。

國際情勢方面，香港危機越演越烈，川普除在推特上表示，針對香港事件，中國應以人道方式解決，並提出與中國國家主席習近平見面的建議，至於貿易戰方面，川普則表示，目前與中國主席習近平已安排一次通話，兩人很快會再次討論貿易問題。

法人表示，美國內需仍穩定，美股跌深反彈，顯示經濟未陷入谷底，另外美中貿易戰已出現緩和，且放寬電子商品，有助近期低迷的半導體產業，不過國際風險不確定性仍高，需持續關注美債殖利率及匯率動向。