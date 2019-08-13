台股盤後－美股拖累+香港反送中 摜破半年線、失守10400點

受美股大跌、香港反送中事件影響，亞股今 (13) 日全倒，台股早盤開低走低，加上蘋概三王盤下震盪，台塑四寶表現疲弱，盤中跌破 10400 點關卡，再度摜破年線 10378 點，終場下跌 109.7 點或 1.05%，收 10362.66 點，成交值為 1177.5 億元。

觀察權值股今日表現，台積電開低走低，最低下探 246.5 元，跌幅 1.79%，收 246.5 元；大立光同樣表現疲弱，開低震盪走低，跌幅 2.48%，收 3730 元；鴻海也在平盤下震盪，跌幅逾 1%。

傳產方面，台泥今日除權息受大盤拖累，跌幅 1.97%，陷貼息窘境，另外台塑四寶中，僅台化盤中由黑翻紅，小漲 0.23%，台塑、台塑化及南亞，皆在盤下震盪。

香港反送中抗爭擴大，航運股受香港機場關閉影響，長榮航跌幅逾 2%，跌破短均線；華航也在盤下震盪，跌幅 0.98%。

其他族群方面，被動元件族群同步偏弱，奇力新、台嘉碩、華新科、華榮、信昌電跌幅逾 2%；遊戲族群漲多回跌，傳奇跌逾半根停板，華義、昱泉、宇峻、網龍均跌幅逾 1%，僅沁象小漲 1.54%。

另外，5G 概念股相對抗跌，包括散熱廠泰碩漲幅逾 7%，奇鋐、雙鴻漲幅逾 2%，嘉聯益、臻鼎 - KY、緯穎、台光電等表現不俗。

法人表示，美中貿易戰遲遲未解、日韓貿易戰越演越烈，以及香港反送中抗爭事件衝擊下，國際風險升高，金融市場也進入高度警戒狀態，而台股技術面偏空，操作建議謹慎保守，不過進入季報公布期，仍可注意財報利多相關個股。