【華冠投顧】當"毒藥"就代表趨勢 "護盤"能成為解藥嗎?

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

昨日提到「美股利多並沒有扭轉台股短線內在結構轉弱的事實，反而製造出新一批套牢量，需提防 "這個利多是包著糖衣的毒藥"」。

言猶未盡，昨夜美股隨即跳水，道瓊指數 - 800 點創下今年單日最大跌幅，台股跟進跳空大跌，大盤 - 100 點再次失守年線，OTC 指數 - 1.02%。

今日台股重挫，大盤均線全數成為反壓，OTC 指數在季線附近也累積了不小套牢籌碼，根據歷史經驗最終很容易再有下殺取量掃停損的動作，亦即指數依舊存在失守 8/6 波段低點之危機。

雖說台股後市破底機率仍高，但時間上應該不至於一下子就見到，因為多頭短線還是具備幾個支撐的條件：(1) 弱勢的港股、陸股今日由黑翻紅，沖淡國際面肅殺的氛圍；(2) 指數下跌量縮、重挫個股不多、漲跌家數比不差，市場恐慌沒有蔓延；(3) 分析近日外資賣超金額相對於大盤的跌幅，以及 "大盤委買張數" 和 "官股買賣超數據" 可以得知盤面有政府基金護盤現象。

歷史上「護盤」對中長線的籌碼安定有正面效果，但是唯有跟內資攜手共抗外資才能守出底部扭轉空頭趨勢，否則光靠護盤基金撐盤及拉抬，短期雖有反彈效果（此時帶來「搭便車賺短多」的機會），但波段會拖長空方行進時間，最終還是獨木難支易見破底走勢。

＜操作策略＞

昇楷這陣子對台股的定位是「南下進入清水休息站」，多空雖可進行雙向操作，不過在台股中線仍為空方格局且短線也轉空方控盤之情況下，操作上與趨勢站在同一邊，以「砲擊弱勢股」為主軸。當然，若有適合的「搶短多」標的，也會伺機與大家分享。

上週贈送的【好朋友 跟我走 好兄弟 請借過】秘笈點名砲擊的《3034 聯詠 (蘿蔔蹲 4 號)》繼續維持弱勢結構，另一檔前天點名的《蘿蔔蹲 6 號》昨日不漲、今日又跌，學員都仍續抱中。更多的潛力股分享，也歡迎加入昇楷投資社群。

＜強勢股＞

今日強勢股當中，以『PCB』族群表現最為整齊，《2313 華通》、《2368 金像電》、《6108 競國》、《3037 欣興》、《8046 南電》、《3044 健鼎》、《6153 嘉聯益》... 等，都有逆勢上漲表現；另散熱雙雄《6230 超眾》、《3324 雙鴻》經過昨日大跌後，今日亦見反彈走勢。

＜弱勢股＞

弱勢股方面，『面板』、『塑化』、『被動元件』、『矽晶圓』四大族群依舊疲弱，指標股《2409 友達》、《3481 群創》、《1301 台塑》、《1303 南亞》、《2492 華新科》、《3026 禾伸堂》、《6488 環球晶》、《6182 合晶》... 等持續創波段新低。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。