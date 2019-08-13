三大法人賣超77億 僅投信小買 外資續調節面板雙虎、金融股

台股今 (13) 日受美股大跌、香港反送中事件影響，指數開低震盪，終場下跌 109.7 點，收 10362.66 點，跌破半年線，三大法人中僅投信買超，小買 2.36 億元，外資賣超 73.58 億元，續調節面板雙虎，也大量賣超金融股，自營商也同步賣超 6.73 億元，合計三大法人賣超 77.94 億元。

期貨部分，外資加碼多單 2152 口，多單未平倉口數來到 3.6 萬口，投信加碼 69 口空單，空單未平倉口數為 2.11 萬口，自營商同樣加碼 2321 口空單，空單未平倉口數為 4120 口。

觀察三大法人操作，外資持續調節面板雙虎，並大力賣超金融股，包括中信金、新光金、臺企銀等，反觀自營商則逆勢買超臺企銀、華南金逾 3000 張。

外資今日買超前 10 名，富邦 VIX 9.1 萬張居冠，顯示避險意味濃厚，第 2 名旺宏 9790 張，第 3 名奇鋐 8130 張，第 4 名緯創 7376 張，第 5 名嘉聯益 4501 張，其次為台泥、華通、凌巨、泰碩及力山。

外資今日賣超前 10 名，群創逾 3 萬張居冠，第 2 名友達 2.4 萬張，面板雙虎持續遭到外資調節，第 3 名中信金 1.4 萬張，第 4 名新光金 1.4 萬張，第 5 名臺企銀 1.2 萬張，其次為國泰金、元大金、台積電、華邦電及宏碁。

投信買超前 10 名，第 1 名嘉聯益 3725 張，第 2 名技嘉 2318 張，第 3 名精元 1133 張，第 4 名臻鼎 - KY 1068 張，第 5 名創意 767 張，其次為世界、彰銀、新興、佳世達及中壽。

投信賣超前 10 名，第 1 名兆豐金 3944 張，第 2 名建準 1397 張，第 3 名日月光投控 1284 張，第 4 名華邦電 1215 張，第 5 名台塑 959 張，其次為全新、裕民、台航、上海商銀及欣銓。

自營商買超前 10 名，第 1 名臺企銀 5610 張，第 2 名華南金 3575 張，第 3 名大成鋼 1456 張，第 4 名台肥 848 張，第 5 名中石化 716 張，其次為泰碩、友達、中美晶、合庫金及台積電。

自營商賣超前 10 名，第 1 名台泥 1.3 萬張，第 2 名兆豐金 5313 張，第 3 名第一金 1300 張，第 4 名鴻海 1100 張，第 5 名台表科 851 張，其次為南茂、新光金、技嘉、日月光投控及和鑫。

法人表示，台股技術面偏空，盤面仍受國際濃厚緊張氣氛影響，不過進入季報公布期，仍可注意基本面較佳的相關個股。