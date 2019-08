全球經濟放緩 週期性股票剉著等！分析師喊賣Caterpillar

華爾街券商 Stephens 將 Caterpillar (CAT-US) 的評級調降為「減持」(等同售出),目標價 100 美元,隱含跌幅約 13%。

分析師 Ashish Gupta 擔心全球成長,且不預期全球央行「大量的流動性」可以提振經濟產出。

更甚者,他認為美國建築設備需求已經觸及「氣囊 (air pocket)」,且 Caterpillar 經銷商的設備庫存量上升。「對 Caterpillar 來說,經銷商庫存超量,意味著接下來幾季的銷售額將下降。」

背景:

建築和採礦設備及發電設備大廠 Caterpillar 在執行長 Jim Umpleby 於 2017 年初上任後進行重組,與上一個週期頂峰相比,其利潤率更高,因此帶動股價上漲,自 2016 年底以來,每年平均收益約 12%,與道指同期平均收益年率 12.9% 非常接近。

新發展:

Gupta 認為,儘管營運狀況改善,但 Caterpillar 還是面臨太多風險,因為 Caterpillar 的營運實質上受全球經濟狀況影響,尤其是和能源、礦業相關的業務。

他再列出中美貿易戰和中國對全球商品市場的衝擊為由,建議投資者目前應避開該股票。中國占全球金屬和能源消耗量很大一部分,因此中國經濟放緩,對整體能源產業發生很大漣漪效應,而該產業正是 Caterpillar 產品的關鍵消費者。

未來:

今年迄今 Caterpillar 股價已下跌約 9%,表現遜於同期上漲 10% 的道指,但《巴倫》商周近期仍認為 Caterpillar 股價看法正面,因為相信該公司即使隨著經濟週期成熟而獲利下降,也仍具價值。

Caterpillar 交易價格為 2020 年預估本益比 9.4。通常情況下,週期性業務在週期谷底時本益比高,而在獲利觸頂時,本益比低。然而,如果 Caterpillar shares, however, trade like they did during the last recession it’s 股價走勢像上一次經濟衰退,那麼可能合理股價接近 150 美元,但在經濟成長下降之際,要看到週期性股票上漲,這是不尋常的事。

《巴倫》認為,Caterpillar 仍是強勁的製造廠,因此長期投資者可以不看近期經濟疲弱點,逢低買進這樣高品質的企業。