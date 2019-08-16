貴金屬盤後－市場憂經濟衰退 黃金續創新高 分析師上看2000美元

週四 (15 日) 金價持續上揚，由於美國七月零售業增長 0.7%，顯示市場消費力仍強勁，金價早盤微幅下跌，但經濟衰退風險席捲市場情緒，為抵禦美國經濟衰退，市場對聯準會 (Fed) 降息二碼的呼聲漲勢高，刺激金價持續創下 6 年來新高位。

黃金日線走勢 (圖片: Investing)

Zaner Metals 的分析師指出，前日 (14 日) 貴金屬市場漲幅令人失望，主因為美股道瓊斯指數狂跌 800 點，且美國公布的經濟數據預測慘澹。此外投資人也對美中貿易戰、香港動盪政局、德國經濟停滯，以及新興市場資產下滑感到擔憂，

黃金和白銀仍是市場最受歡迎的避險資產，分析師表示：「貿易緊張情勢若未緩解，美國經濟數據也出現佳績，短期內無法削弱市場對經濟衰退的隱憂，」

12 月交割的黃金上漲 1.6 美元，或 0.10%，金價以每盎司 1532.8 美元作收。金價目前以每週累計上漲 2% 的漲勢，持續走高。根據 FactSet 顯示的數據，此成交價創下 2013 年 4 月 11 日以來最高水平。

9 月交割的白銀上漲 4.4 美分，或 0.26%，收於每盎司 17.258 美元。

金價週四早盤微幅下跌，美國公布的 7 月份零售業銷售額上漲 0.7%，優於市場預期的 0.2%，消息一出緩解金屬避險買勢，美國殖利率進入倒掛，被視為經濟衰退警訊，引發美股狂跌。

美中貿易戰成關鍵

於此同時，中國外交部發言人表示北京仍希望與美國達成兩方都能接受的貿易協議。早些時候，中國曾表示將會採取對策，來報復川普政府計劃於 9 月 1 日開始向中國商品課徵新一波關稅。

分析師表示貿易戰讓市場不確定性增高，「我們也希望 Fed 能採取行動來應對經濟衰退，並在未來幾周和幾個月內實施」

貿易緊張局勢加劇、聯準會降息、殖利率到掛，以及一系列全球疲弱的經濟數據，導致黃金自本月初以來已上漲 8%，漲幅已超過 100 美元。

瑞銀分析師表認，為今年剩餘時間黃金價格可能上漲至 1580 至 1600 美元。一些分析師則預估黃金可能漲至每盎司 2000 美元。

分析師 Brien Lundin 表示，黃金的需求一直強勁，即便短期因為貿易戰影響而需求上升，但長期看來，貨幣貶值和其他地緣政治將繼續影響市場，金價有望攀升至 2000 美元新高。

Comex 顯示 10 月鉑金下跌 0.1 美元，或 0.6%，至每盎司 842.9 美元；9 月鈀金上漲 22.3 美元，或 1.57%，至每盎司 1438.7 美元。