中國駐英大使劉曉明：「外國勢力」必須停止插手香港

中國駐英國大使劉曉明說，「外國勢力」必須停止干涉香港事務，尊重中國對香港的主權。劉曉明表示，香港正面臨 1997 年回歸以來的「最嚴峻形勢」。

劉曉明在倫敦舉行的新聞發布會上說，如果英國政府企圖插手香港，英中關係會受到損害，劉曉明補充說道，部分政客仍以為香港是英國的一部分，他們應該「改變心態」。

中國政府多次批評英國政府就香港持續了 11 周的動盪做出的表態。當地亂局已經對商業和旅遊產生了壓力。

劉曉明說，希望新任首相強生 (Boris Johnson) 領導下的英國新政府將「非常慎重地」處理這個問題，劉曉明表示，一個繁榮穩定的香港符合英國和中國的利益。

英國外交大臣拉布 (Dominic Raab) 本月早些時候曾致電香港特區行政長官林鄭月娥，表達對局勢以及抗議活動的擔憂；中國也指責美國在香港亂局中扮演了角色。

劉曉明還批評西方媒體歪曲香港事件。

由於亂局沒有結束的跡象，中國將派兵鎮壓的猜測越來越多，而這一結果可能引發國際社會強烈反應，可能對香港經濟造成不可挽回的傷害。另一方面，放任抗議活動的持續，可能會鼓舞中國其他地區持不同政見者要求政治變革。

當被問及中國的干預是否會對作為全球金融中心的香港造成更大損害時，劉曉明表示，如果暴力騷亂持續不斷，那麼迅速干預對商界來說會更好，但劉曉明沒有詳細說明會採取何種措施。

劉曉明說道：「我們對香港政府處理事態的能力充滿信任和信心。」

但劉曉明也補充說道，如果事態惡化並變得「無法控制，中國政府肯定不會坐視不管。我們有充分的方案和足夠的力量來迅速平息騷亂。」

(本篇文章不開放合作夥伴轉載)