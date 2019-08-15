沙國原油出口大轉向：對中國大增 輸美國銳減

最近幾個月，沙烏地阿拉伯戲劇性地增加了對中國的石油出口。

由以下看圖表可以顯示所謂戲劇性的變化，該圖表使用了油輪追蹤公司 TankerTrackers.com 的數據。

沙國對美國及中國的原油出口量 (圖片: www.cnbc)

沙國對中國的原油運輸量在一年內增加了一倍。在同一時期，對美國的石油出口下降了近三分之二。

根據 TankerTrackers.com 報導，沙烏地阿拉伯 7 月份向中國出口了高達每日 180.2 萬桶 (bpd) 石油，而 2018 年 8 月則為 92.1 萬桶。相比之下，7 月份對美國的出口量為每日 26.2 萬桶，比去年 8 月的每日 68.8 萬桶下降了近 62%。

美國對伊朗石油的制裁促成了這一轉變，讓中國這樣的主要亞洲能源進口國被迫將業務移出 OPEC 第三大的伊斯蘭產油國，並開始購買更多沙國石油以彌補因此而不足的用量。

由於頁岩油革命，美國現在比以往任何時候都更能自力更生，這使得它在去年年底成為世界上最大的石油生產國。

行業專家告訴 CNBC，這些數字也標誌著沙國混合的短期和長期策略。

沙國對美國踩剎車

「沙國在最近一次 OPEC2017 年的減產計劃中，他們對於最透明且最及時的市場—美國，減少的石油量最大」商品分析商品公司的研究主管 Matt Smith 說。他指的是石油輸出國組織及其盟友協調減產以協調石油價格走跌。

由於追蹤方法不同，ClipperData 的數據與 TankerTrackers 的數據也不同，但仍顯示 7 月份美國的沙國原油進口量比去年 10 月下降了 60% 以上。

與此同時，Smith 表示，由於沙國「對美國市場採了剎車，因此要向中國市場發送更多原油。」

一些行業分析師表示，沙國首府利雅得採用短期策略，「影響的是最明顯且最受關注的市場指標，美國原油庫存」，能源市場分析公司 Kayrros 的聯合創始人 Antoine Halff 告訴 CNBC。

市場基本上按周間美國數據交易，是提供了市場狀況的最佳存量指標。另一方面，中國不像 OECD 國家那樣樂於公開其庫存，而且其數據並不像美國市場那樣透明。

中國是精明買家

TankerTrackers.com 聯合創始人 Samir Madani 將中國描述為世界石油出口的「黑洞」，中國有能力「輕鬆吸收市場上的石油桶，特別是當價格下跌時」。

「中國是非常精明的買家，供應他們的出口商有很好的理由這樣做」Halff 說。在目前的低油價環境下，全球最大的石油進口國，中國，很高興能提高沙國原油採購量，特別是考慮到他們啟用的兩個新的煉油廠，煉油能力每日將增加 80 萬桶。

在川普總統退出 2015 年伊朗核協議後對伊朗實施單方面製裁後的幾個月中，數據顯示中國原油進口和原油庫存大幅增加。Halff 補充道，「這部分再次歸功於沙國油桶的可用性」，無論是出於預防原因、出於價格機會主義，還是為了準備新的煉油廠的上線 。

沙特阿拉伯在亞洲的長期競賽

鎖定亞洲市場份額也是利雅得的一個關鍵長期目標，因為其他區域生產商正在爭奪整個非洲大陸的下游產能。沙國計劃收購印度煉油和石化巨頭 Reliance 20% 的股份，這是最近的一個例子。

由於沙國在德州擁有巨大的煉油廠，因此對於他們而言，並不會有失去美國這個客戶的風險。因此，「沙國願意根據自己的需求增加或減少對美國的石油策略」諮詢公司總裁，「沙國公司」一書的作者 Ellen Wald 說。

另一方面，在中國，沙國將在被問及時表示會滿足客戶需求，因為它希望維持這種關係，Wald 在電子郵件中告訴 CNBC。

簡而言之，她說，「根據自身需求，沙國可以根據自己的需求增加或減少對美國的出口。但在中國，它希望根據客戶的要求填補需求」