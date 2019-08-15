經部再通過美帥等3家中小企 投資逾21億元擴廠

經濟部投資台灣事務所今 (15) 日再核准美帥化學、台萬工業及奇鼎科技 3 家中小企業加速投資逾 21 億元。截至目前已通過 10 家中小企，總金額超過 51 億元，估帶來超過 760 個本國就業機會。

經濟部指出，彩粧製造商老字號美帥化學，擁有領先同業的配方研發、設計及生產技術創新能力，為了因應客戶在台生產要求，確保長期競爭優勢，決定投入 11 億元擴大產能，在台南科技工業區建置智慧自動化新廠，滿足為客戶客製化開發配方、顏色、充填成形、包裝到出貨一條龍服務，將可新增超過 100 個就業機會。

台萬工業以 36 年專業與自有品牌成為全球踏板製造龍頭之一，歐洲市占率第一，近年來鎖定高階運動與專業賽事自行車零配件市場。為了高值化供貨需求，將投入 3 億元在台中建置新廠，添購設備皆 100% 國產，透過智動化生產達到少量多樣高品質客製化模式，並進一步擴展健身器材與老年化復健需求全方位布局，估增 35 個就業機會。

奇鼎科技為全球數一數二製程溫控設備製造商，客戶包括全球最大半導體設備商及全球前五大半導體與光電廠商等，為了滿足美歐日國際設備商供貨需求，將投入 7 億元於新竹縣擴建廠房、導入智慧生產及管理系統，將可創造 71 個本國就業機會。

經濟部表示，除了鼓勵台商回台投資，也將持續協助中小企業加速升級轉型，朝創新化、智慧化、高值化發展，提升競爭力，打造台灣成為全球產業供應鏈樞紐。