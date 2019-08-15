受惠客戶5G需求提升 外資看好京元電下半年營運續揚

京元電 (2449-TW) 日前公布第 2 季財報，亞系外資最新報告指出，5G 基站需求、智慧型手機訂單，都將成為京元電下半年成長動能，維持「優於大盤」評等，及目標價 33 元。

亞系外資認為，京元電第 2 季受惠中國客戶 5G 通訊需求強勁，包含基地站和智能手機的訂單增加，預期強勁需求將持續至本季，推升本季訂單、營收、產能利用率，而京元電上調今年全年資本 37%，從 68.5 億元提高至 93.65 億元，也顯示看好 5G 成長趨勢，擴大布局。

此外，外資表示，京元電先前合併的子公司封測廠東琳精密 (DLT)，虧損持續收斂，預期雖然英特爾晶片部門被蘋果收購，但仍可以從英特爾取得 4G、甚至是 5G 的測試訂單，因此對京元電維持優於大盤評價，目標價仍給予 33 元。

京元電第 2 季營收 60.91 億元，季增 15.8%、年增 20.85 %，毛利率 24.86%，季增 3.51 個百分點、年減 3.2 個百分點，營益率 13.13%，季增 4.42 個百分點、年減 2.46 個百分點；受惠中國客戶需求提升，稅後純益 6.05 億元，季增 59.41%、年增 62.49%，每股純益 0.49 元。

京元電上半年營收 113.51 億元，年增 18%，毛利率 23.23%，年減 2.49 個百分點，營益率 11.09%，年減 2.06 個百分點；稅後純益 9.84 億元，年增 36.6%，每股純益 0.8 元。