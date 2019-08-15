中國不落後 10年期公債殖利率創3年新低

全球債券市場湧進大量避險資金，主要各國指標公債殖利率頻創新低，而中國債券市場也不落人後，今 (15) 日中國銀行間交易市場上，10 年期公債殖利率開盤後急跌，最低一度下挫 3 個基點，達 2.98%，創下 2016 年 11 月底以來新低。不過，隨後有所反彈，但仍在 3% 之下。

中國 10 年期公債殖利率昨 (14) 日在盤中就已跌破 3% 的重要心理關卡，今日低點則較昨日 2.985% 還再低。市場認為，下一目標價位將挑戰 2016 年第三季低點支撐。

分析師指出，昨日在中國政府未公布經濟數據前，10 年期公債殖利率仍保持在 3% 之上，且逐步提升。但隨後公布的消費、固定投資、工業增加值等重要經濟數據均不如預期的影響下，10 年期公債殖利率隨即反轉向下。

雖然午盤後，殖利率出現反彈，最後收在 3.01%，勉強守住 3%。今日市場再度測試 3% 的重要支撐關卡，但在全球資金避險情緒升溫下，3% 的關鍵位置並未出現支撐力道。

與 2018 年底相比，目前中國 10 年期公債殖利率約下跌 30bp，幅度不小。雖然今年中國 10 年期公債殖益率一度上漲至 3.44%。不過受到 Fed 恐重啟降息循環、中美貿易情勢再度緊張、中國經濟疲弱等影響下，公債殖利率急速下滑。

整體而言，中國公債殖利率如同全球主要國家公債市場走勢般，開始變得平坦。

(資料來源: wind) 與 7/2 相比，中國公債殖利率曲線變較平坦

從過去 15 年歷史經驗來看，中國每次 10 年期公債殖利率「破 3」都會出現一波債券牛市，如 2005～2006 年、2008 年、2014～2016 年。

以目前全球債市都在走多頭的情況下，中國債市只是跟隨這波市場潮流。而全球債市大好，背後反映出的全球經濟面臨衰退的壓力極大。可惜的是以現況來看，在民粹主義、貿易保護主義等抬頭之下，全球各國似乎還沒有解決經濟下滑的共識。