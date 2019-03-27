圓剛於NVIDIA GTC 2019推出搭載Jetson Nano人工智慧模組AVerAI BOX-PC

圓剛科技 (2417) 於 AI 盛會 NVIDIA GTC(GPU Technology Conference)2019 會場上，推出搭載 NVIDIA Jetson Nano 人工智慧模組的 AVerAI BOX-PC EN713。圓剛長期致力於開發 NVIDIAJetson 人工智慧系列模組的嵌入式平台，更是 NVIDIA Jetson Ecosystem 的合作夥伴。這款適用於 AI 邊緣運算的嵌入式人工智慧應用平台，是要滿足客戶的垂直應用的各式需求和解決操作環境的多變挑戰。這款全新 AVerAI BOX-PC EN713 不但採用最新的 NVIDIA Jetson Nano 模組，還搭配圓剛自行研發的 AVerCooler 散熱技術，可以在無風流的環境下，仍能有效率的提升無風扇系統的散熱效能。圓剛表示，AVerAI BOX-PC EN713 這款嵌入式人工智慧應用平台，具有兩種精巧型的設計供客戶選擇。AVerCooler 風扇模組機箱和 AVerCoolerWave-Fin 無風扇機箱，均可搭配 NVIDIA Jetson Nano 人工智慧模組使用。AVerAI BOX -PC EN713 外觀尺寸僅 212mm x 196mm x 60mm，由於搭配 AVerCooler 散熱技術，可在高達 70 度 C 的環境中運作而無需風流環境，非常適合應用於軍工、交通工具、沙漠等戶外嚴峻環境。此平台支援各種高級 I / O 接口，並且具備 PoE 供電功能，內建一組 M.2 的擴充插槽可以搭配無線 LTE 模組，為人工智慧應用開發者提供更好的解決方案。