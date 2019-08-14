美中關係現曙光 人民幣中間價小升

鉅亨網編輯江泰傑 2019年8月14號9點42分

今 (14) 日中國外匯管理局公布美元兌人民幣中間價報 7.0312，較前一個交易日調升 14 基點，市場預期將調貶 192 基點。

不過，昨 (13) 夜離岸人民幣市場異常興奮，主要因為美國貿易代表署 (USTR) 意外宣布延後對部分中國貨品加徵 10% 關稅，使得美中貿易談判再現曙光，帶動昨夜離岸人民幣一度飆漲逾 1000 基點，升破「7」整數關卡，最終則上漲 922 基點。

今日早盤，離岸人民幣則出現升多回貶，再度重現 7 字頭匯率。截至 09:27 止，離岸人民幣市場暫報 1 美元兌 7.0337 人民幣，貶值 224 基點，貶幅 0.32%。

資料來源: 東方財富網, 離岸人民幣日線走勢

在岸人民幣方面則暫報 1 美元兌 7.0245 人民幣，升值 313 基點，升幅 0.44%。

資料來源: 東方財富網, 在岸人民幣日線走勢

業內人士指出，美中貿易仍存在許多的不確定性，每天都可能有不同的變化，這將使得人民幣匯率的彈性上升，每日市場波動性變高。但以中長期來看人民幣仍會在合理均衡水平上保持基本穩定。

德意志銀行首席國際策略師 Alan Ruskin 表示，除非美中關係有更進一步的良性發展，否則離岸人民幣今日再走升的機會不高。許多看空人民幣的倉位，基本已在昨夜平倉。