〈每日外資外匯觀點〉美、英殖利率倒掛 市場憂慮模式被啟動了

2 年期和 10 年期美債殖利率曲線倒掛，為 2007 年來首次出現，引發市場對美國經濟衰退風險的擔憂急升，美國總統一日怒發三則推文，歸咎聯準會貨幣政策「愚蠢無能」，道瓊指數崩跌 800 點、油價大跌，美元指數 98 關卡失守。今晚美國將公布有「恐怖數據」之稱的零售銷售數據，預期將再度引發市場波動。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

過去 50 年來，美國每次衰退前，均出現過殖利率倒掛，僅一次失靈。而前次此信號是在 2007 年 6 月出現，當時次貸危機風險已經浮現。

藍灣資產管理表示，美國殖利率倒掛暗示未來 12 個月經濟陷入衰退的可能性為 40%；道明證券更認為可能性高達 55%-60%；華球全投顧問 Tim Graf 說，經濟衰退的信號仍有待驗證，但目前全球經濟看起來安全感非常不足。

除了美債殖利率倒掛之外，英債殖利率也出現金融風暴以來的首次到掛；德國 10 年期國債殖利率則跌到歷史新低 - 0.639%，10 年期和 2 年期國債殖利率利差僅 24 個基點，為 2008 年以來最小幅度。

The Sevens Report 創辦人 Tom Essaye 表示，殖利率倒掛，意味著未來 6-18 個月可能發生經濟衰退，更廣泛市場的中長期前景將有所轉變。

芝加哥 Price Futures Group 分析師 Phil Flynn 悲觀認為，中國近期公布的經濟數據、及德國經濟衰退隱憂，在在加深全球需求擔憂，經濟憂慮的模式已重新啟動了。