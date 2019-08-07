〈財報〉軟銀SBG純益創日本同期史上新高、SVF獲利優

軟銀集團 SBG(9984-JP) 在 7 日東京股市收盤後，公布了最新一季財報。2019 年 4 - 6 月的營業利益較去年同期減少 3.7% 至 6888 億日圓。願景基金 SVF 及另一支基金 Delta Fund 的營業利益達 3976 億日圓。

(圖片：Investing.com)

關鍵數據：

銷售額年增 2.8% 至 2 兆 3363 億日圓。(合乎市場預期)

營業利益年減 3.7% 至 6888 億日圓。(優於市場預期的 3453 億日圓)

純益年增 258% 至 1 兆 1217 億日圓。(市場預期為 8696 億日圓)

除了純益表現是去年同期的 3.6 倍，更創下日本企業在同季 (4 - 6 月) 的最高純益紀錄。

SBG 在賣掉阿里巴巴股票後，共獲利 1.2 兆日圓。其中，賣股獲利達 4600 億日圓，相關金融衍生商品獲利 7400 億日圓。不過在金融衍生商品部分，由於過去曾發生損失，計算下來則幾乎打平。

願景基金則有 66% 的增益，SBG 社長孫正義表示，與 1 號願景基金的主要金主沙烏地阿拉伯，還有阿布達比酋長國仍維持著良好關係。而 2 號願景基金，也可能在接下來的 2 個月內展開投資。

對於目前的投資對象，孫正義表示每年有 5、6 家的企業上市，而到了明年預估將有 10 家左右的企業上市。

孫正義還透露，若撇除 Sprint(S-US) 與安謀 (ARM) 所帶來的損失，今年 4 - 6 月的營業利益實為 37% 的成長。

另一方面，SBG 在當天並未公布全年財測。而根據 Refinitiv 所統計 18 名分析師作出的營業利益預測，其平均值為 1 兆 4217 億日圓。