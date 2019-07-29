軟銀20億美元投資東南亞公司Grab 強化印尼業務

軟銀集團執行長孫正義週一 (29 日) 表示，這家日本企業集團將投資 20 億美元於東南亞共享乘車龍頭 Grab。Grab 表明，將會使用這筆資金，於 5 年內用於印尼，並在雅加達建立第二個總部。

Grab 在一份聲明中表示，這筆投資將用於創建下一代交通網路，並用於朝向關鍵的業務發展。

總部在新加坡的 Grab，自去年收購其競爭對手 Uber 的東南亞業務之後，就一直在募集資金。今年 3 月，Grab 表示已經從軟銀的願景基金，獲得 14.6 億美元。目前不清楚孫正義所說的 20 億美元，是否將這筆資金部分納入其中。

Grab 在 6 月表示，已經從投資管理公司 Invesco 獲得 3 億美元。這家估值 140 億美元的初創公司，預計在今年底之前，籌集約 65 億美元的總資本。

Grab 最初是以共乘為核心業務，但隨後多方面發展，陸續推出多項服務，包括食品與雜貨外送、行動支付及小額貸款給缺少銀行帳戶的東南亞民眾。

印尼是 Grab 近期發展的一大重心，並且也收購了一些當地企業，如在 2017 年收購印尼支付網路新創公司 Kudo。Grab 認為，鑑於印尼許多人都沒有銀行帳戶，此地的金融服務具有巨大商機。