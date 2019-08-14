乾杯Q2每股驚見虧0.39元 餐飲集團中罕見虧損

連鎖餐飲集團乾杯 (1269-TW) 今 (14) 日公布第二季財報，單季竟驚見虧損，是餐飲股中相當罕見的狀況，稅後純損 709 萬元，每股純損 0.39 元，累計上半年稅後純益 2486 萬元，年減 54.73%，每股純益 1.34 元。

就第二季來看，乾杯合併營收 7.61 億元，季減 2.8%，營業毛利 3.02 億元，季減 41.48%，營業利益 3859 萬元，季減近 32%，稅後純損 709 萬元，每股純損 0.39 元。

乾杯說明，主要是因集團調整體質，盤點旗下獲利不佳的店鋪後認列閉店損失，加上美元與日圓強升，造成第二季認列外幣兌換損失共 3923 萬元。

展望下半年，乾杯表示，台灣事業將以精實體質為策略，展店步伐減緩，以研發活用牛肉的新品牌為主，預計於第四季推出第 4 個餐飲品牌。

隨著中秋節烤肉大檔、雙十連假陸續報到，鍋物品牌黑毛屋也將進入秋冬火鍋銷售旺季，乾杯表示，已進入汰弱留強尾聲，下半年獲利仍有些許影響，在結束弱店後，反有助長期整體營運績效提升。

另一方面，乾杯海外展店步伐穩健，中國預計再開 3 家燒肉新據點，並持續積極籌備全球市場。

從上市櫃的餐飲股來看，單季虧損的狀況相當少見，即便是昔日餐飲股王王品 (2727-TW)，也只有在過去食安風暴中連虧 2 個季度。