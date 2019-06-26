乾杯無預警撤上櫃申請 推測是考量這三個理由

連鎖餐飲集團乾杯 (1269-TW) 今年 5 月中遞件申請上櫃，不過今 (26) 日早突發布重大訊息，自行撤回股票上櫃申請案件，乾杯指出是董事會討論公司有策略性的決定，不過據內部人士指出，乾杯考量三個理由，包括因應海外市場布局，後續尚有不小的資本支出規劃、新品牌和牛 47 業績狀況不如預期尚須調整、以及英國展店遲遲未能開出，海外展店需考量店舖合規性問題等因素。

在此消息衝擊下，乾杯早盤股價重挫近 9%，股價來到 1 月以來新新點。

乾杯表示，基於整體經營環境和業務發展考量，維護股東權益為最高原則前提下，自行撤回股票上櫃申請案件，並將於適當時機再重新提出申請。

乾杯強調，正加速海外事業拓展需要資金，目前有一個策略決定，可望對海外發展能發揮正向作用，但尚不能透露，預估第三季會有結果，屆時會對外公告再重提上櫃，目前財務和業務狀況一切正常。

乾杯 2016 年 8 月 29 日登錄興櫃，至今已近 2 年時間，昨日在股東常會經營團隊宣示今年營運聚焦在海外事業加速發展和台灣新事業開發，包括進軍香港開設新店點，而下半年在台也將推出新事業。

乾杯去年合併營收 26.57 億元，年增 23.99% 並創歷史新高，但營益率 6.02% 低於前年 8.18%，加上業外收益減少，稅後純益 0.94 億元，年減 20.3%，每股純益 (EPS)5.27 元，低於前年 6.81 元。