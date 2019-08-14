〈亞太電法說〉電信業務上半年衰退 新服務反向大幅成長 年增130%

亞太電 (3682-TW) 今 (14) 日舉辦線上法說，財務長洪龍珠表示，電信業務今年上半年年減 6.1%，不過物聯網、智慧產品等新服務營收，年增 130%，另外亞太電也推 8K+5G 技術，明年日本奧運將啟動，可望有助營運表現。

洪龍珠表示，行動用戶數近 2 年持續成長，其中 2018 年行動用戶數年增 11.9%，今年上半年行動用戶數成長率則微幅收斂，年增僅 2.7%。

電信業務方面，亞太電表示，今年上半年營收年減 6.1%，不過 ICT、IOT 及智慧產品等新服務營收，上半年大幅成長，年增達 130%。

5G 方面，洪龍珠表示，目前已推動 8K+5G 技術，是台灣第 1 套完整端到端的 5G 應用，包括 5G 雙系統同步啟用、5G 網路 live 直播 8K 影像、串聯內容及 VR 顯示系統 5G 網路，預期明年日本奧運就能實現。

另外，亞太電也提供 5G 場域，培育 10 個新創團隊成立 5G 加速器計畫，洪龍珠表示，目前是以終端產品為主，如智慧鉛筆盒、門市智慧監控、車聯網應用等。

亞太電第 2 季營收 33.68 億元，季減 3%，年減 9.2%；毛利率 3.21%，季減 2 個百分點，年減 8.8 個百分點；營益率 - 38.98%，相較去年同期 - 32.06% 微幅增加；稅後虧損 13.13 億元，多於去年同期虧損 7.85 億元；每股虧損 0.31 元。

亞太電上半年營收 68.42 億元，年減 6%；毛利率 4.24%，年減 7.3 個百分點；營益率 - 38.04%，較去年同期 - 32.14% 微幅增加，稅後虧損 25.19 億元，虧損金額也大於去年同期虧損 12.31 億元，每股虧損 0.6 元。