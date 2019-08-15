〈環宇法說〉下半年KDG、氮化鎵帶動成長 投資晶成比重將拉升至3成

環宇 - KY(4991-TW) 召開線上法說會，展望下半年，總執行長暨總裁安寶信表示，雖然美中貿易戰持續延燒，但預期下半年表現將比上半年好，主要成長動能會在 KGD(自有品牌)、高毛利的氮化鎵 (GaN) 產品，而投資晶成半導體的持股比重，預計年底將從現在 14.9% 提升至 30% 以上。

安寶信表示，雖然下半年仍面臨美中貿易戰的不確定性，但預期下半年表現將比上半年好，但具體成長多少還要密切觀察貿易戰的後續，若依產品別來看，將以 KGD(自有品牌) 成長最好，而 RF 射頻產品也會因為增加如氮化鎵 (GaN) 等毛利高的產品比重，而對營收有所挹注。

面對美中貿易戰加劇，雖然部分產品關稅延至 12 月實施，安寶信表示，目前華為占整體出貨比重不高，但華為事件造成整體中國產業的氛圍改變，客戶人人自危，擔心成為下一個被盯上的企業，而環宇的光通、數據中心客戶幾乎都在中國，將持續調整策略布局因應全球不確定性的局勢。

市場關注環宇與晶成半導體的合作案，安寶信表示，一切都按照計畫進行中，主要會著重氮化鎵 (GaN)、VCSEL 產品發展，目前主要客戶正在進行重整，將持續溝通，預期客戶提供訂單需求後，明年下半年將有明顯貢獻，而環宇目前在晶成的投資持股比重約 14.9%，預計在年底之前會提升至 30% 以上，而先前說過最高會來到 49%，將在明年達成。