貿易戰不斷升級 近60%美國民眾對中國持負面觀點

中美貿易戰持續升級，美國民眾對於中國的看法也跟著轉趨負面。據美國智庫皮尤研究中心 (Pew Research Center) 在週二 (13 日) 所發布的調查報告顯示，有將近 60% 的美國民眾對中國持負面看法，高於去年同期的 47%，更創下 14 年來新高。

60% 的美國民眾對中國持負面看法 (圖片：pewresearch)

皮尤研究中心針對 1503 名美國成年人進行調查，數據顯示，隨著美中貿易戰持續延燒，有 53% 的美國民眾認為兩國經濟關係不好，有 41% 的美國民眾認為兩國經濟關係良好，僅有 2% 的美國民眾認為兩國經濟關係非常好。

儘管目前與中國之間的經濟關係處於緊張狀態，但有 53% 的美國人認為，中國經濟成長對美國有利，而 41% 的美國人認為這是一件壞事。報告中認為，儘管中國經濟崛起，但更多的美國人普遍仍認為美國是世界上最強大的經濟體。

不過從軍事方面來看，美國民眾也越來越認為中國是一種威脅。大約 24% 的美國人將中國列為未來對美國構成最大威脅的國家，是 2007 年的兩倍。俄羅斯與中國並列成為美國人認為能構成最大威脅的國家，另外則有 12% 的美國人認為北韓為美國帶來最大威脅。

「隨著時間的推移，美國對中國的看法有所波動，在總統歐巴馬 (Barack Obama) 執政的第一個任期內，正面的觀點超過了負面觀點，但負面觀點自那以後接連占主導地位。報告中說道：「不過，負面的觀點從未像現在這樣高漲。」