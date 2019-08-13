滬深盤後 - 利空頻傳 上證失守2800點

中國人行公布最新的經濟數據顯示，7 月份新增人民幣貸款、M2 及社融規模均不如預期，加上華為下周起將被美國全面封殺 (90 天寬限期將至)，此外，受到颱風影響，保險類股表現疲弱，導致今 (13) 日陸股開低後一路震盪，上證指數在 2800 點附近遊走，最終失守 2800 點關卡。

資料來源: 東方財富網, 上證指數日線走勢

截至收盤，上證指數收報 2797.26 點，下跌 0.63%；深證成指收報 8902.63 點，下跌 0.85%；創業板指收報 1524.36 點，下跌 1.01%。成交量持續低迷，今日滬深兩市成交人民幣 3397 億元。

資金流向方面，根據東方財富網提供的數據顯示，今日北向資金淨流出人民幣 20.95 億元，結束連續三個交易日淨流入，其中滬股通淨流出人民幣 5.82 億元，深股通淨流出人民幣 5.13 億元。

消息面

超級颱風利奇馬侵襲中國多省，上海、山東等地區傳出大量災情，對保險公司造成重大賠償壓力。光是浙江一省，截至 8 月 11 日下午，便收到 65320 件災情案件，損失超過人民幣 20 億元。導致保險類股重挫，太保大跌 3.1%、中國人壽下挫 3%、新華保險下跌 2.3%。

機場類股表現強勢，深圳機場漲停，白雲機場大漲。主要是受到昨 (12) 日香港國際機場關閉影響，中國國航表示將暫時減少進出香港航班，將多出的運力全力投入北京 - 深圳航線。

國際經濟局勢動盪，帶動金價持續走揚，相關個股應聲大漲，萃華珠寶、金洲慈航漲停，老鳳祥、山東黃金等漲幅逾 8%。

市場觀點

國泰君安認為，陸股呈現弱勢整理格局，短期指數恐仍保持低檔盤整走勢，部分科技和績優股表現會較為突出。2800 點下方是長線佈局良機，但要避免過分追高。選股方向可留意半年報業績優於預期，及高科技龍頭股的角度進行佈局。

山西證券指出，市場依舊面臨被利空消息打壓的風險。短期來看，在股市量能不足的情況下，投資人短期可關注抗跌能力較強的權值股。

中國中信證券表示，指數在近期風險慢慢釋放後，已接近底部區間。在無更大利空消息的情況下，陸股將進行築底，以時間換取空間，等待基本面好轉。

