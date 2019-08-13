陽明控管成本 上半年虧損收斂降到19.47億元 EPS -0.75元

貨櫃航商陽明 (2609-TW) 今 (13) 日公布第二季財報，單季稅後純損 12.65 億元，已較去年同期虧損 38 億元，每股純損 0.49 元，累計上半年虧損 19.47 億元，也優於去年同期虧 54.65 億元，虧損收斂約 35 億元或 65%，每股純損 0.75 元。

陽明第二季合併營收 403.99 億元，年增 20.24%，營運量 135 萬 TEU，年增 5%，營業毛利 11.58 億元，毛利率轉正至 2.87%，高於去年同期 8.92 個百分點，儘管營業損失 3.67 億元，已大幅優於去年同期損失 34.97 億元。

依國際知名海運顧問機構 Alphaliner 指出，上半年航運市場仍處於供過於求的壓力中，加上美中貿易戰持續影響全球經貿環境，需求動能減弱，又有國際燃油價格較去年同期仍微幅上升，影響營業成本。

此外，在 IFRS 16 上路後，影響陽明上半年損益 6 億元，導致整體營運未能達獲利水準。

不過，陽明強調，上半年虧損已較去年同期減少約 66.22%，顯示各項營運政策和成本管控，已展現成效。

展望後市，隨著部份成本較高的老舊船舶陸續解租，並逐步布建高效能船舶，並配合所屬的聯盟 THE Alliance 嶄新航線架構和新夥伴加入，可提升競爭力，對後市看法逐漸轉佳。